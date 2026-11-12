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    Sammeln Sie Meilen bei Aufenthalten weltweit

    Ascott Star Rewards wird Partner von Miles & More

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    Ab dem 1. Oktober 2026 erhalten Mitglieder von Ascott Star Rewards (ASR) zusätzlich zu ihren ASR-Punkten 500 Meilen pro qualifizierender Buchung, während Statusinhaber ihren Status an eine ASR-Stufe anpassen können.

    SINGAPUR, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- The Ascott Limited (Ascott), ein in Singapur ansässiges, weltweit tätiges Gastgewerbeunternehmen, das sich vollständig im Besitz von CapitaLand Investment (CLI) befindet, ist jetzt Partner von Miles&More, dem Treueprogramm der Lufthansa Group. Ab dem 1. Oktober 2026 sammeln Mitglieder von Ascott Star Rewards (ASR) Miles & More Meilen, wenn sie in teilnehmenden ASR-Hotels weltweit übernachten.

    Ascott Star Rewards

    Mitglieder profitieren auf zweierlei Weise:

    • 500 Meilen & Zusätzliche Meilen pro qualifizierender Buchung mit einem Mindestumsatz von 600 EUR (exkl. Steuern und Servicegebühren) zusätzlich zu den für denselben Aufenthalt gesammelten ASR-Punkten.
    • Ein kostenloser ASR-Tier-Match für Miles & More-Statusinhaber: Vielreisender erhält ASR Silver, Senator erhält ASR Gold und HON Circle Mitglied erhält ASR Platinum

    So funktioniert es:

    • Melden Sie sich online bei Ihrem ASR-Konto an und navigieren Sie zu „Meine Kontoeinstellungen", bevor Sie die Servicekartennummer Miles & More unter dem Dropdown-Menü „Meilen sammeln" hinzufügen.
    • Buchen Sie direkt über DiscoverASR.com oder die ASR-Mobil-App und schließen Sie Ihren Aufenthalt ab.
    • Die Meilen werden dem Miles & More-Konto und die ASR-Punkte dem ASR-Konto innerhalb von 30 Werktagen nach Ende des Abrechnungsmonats gutgeschrieben.
    • Miles & More Statusinhaber können ihren Statusanpassungsantrag auf discoverasr.com/en/statusmatch einreichen.

    Ascott verwaltet ein Portfolio von mehr als 1.000 Immobilien unter 16 Marken in über 230 Städten in mehr als 40 Ländern. Dieses Angebot gilt in teilnehmenden ASR-Hotels weltweit. Zu den Flaggschiff-Immobilien gehören Ascott Marunouchi Tokyo, Citadines Holborn-Covent Garden London, Somerset Clarke Quay Singapore, lyf Georgetown Penang, Oakwood Premier Melbourne, Oakwood Yeouido Park Seoul, La Clef Champs-Élysées Paris by The Crest Collection  und Mount Royal Hotel Edinburgh by The Unlimited Collection.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Ascott Star Rewards wird Partner von Miles & More Sammeln Sie Meilen bei Aufenthalten weltweit Ab dem 1. Oktober 2026 erhalten Mitglieder von Ascott Star Rewards (ASR) zusätzlich zu ihren ASR-Punkten 500 Meilen &  pro qualifizierender Buchung, während Statusinhaber ihren Status an eine ASR-Stufe anpassen können.SINGAPUR, 12. November 2026 …
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