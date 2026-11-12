Sammeln Sie Meilen bei Aufenthalten weltweit

Ab dem 1. Oktober 2026 erhalten Mitglieder von Ascott Star Rewards (ASR) zusätzlich zu ihren ASR-Punkten 500 Meilen & pro qualifizierender Buchung, während Statusinhaber ihren Status an eine ASR-Stufe anpassen können.

SINGAPUR, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- The Ascott Limited (Ascott), ein in Singapur ansässiges, weltweit tätiges Gastgewerbeunternehmen, das sich vollständig im Besitz von CapitaLand Investment (CLI) befindet, ist jetzt Partner von Miles&More, dem Treueprogramm der Lufthansa Group. Ab dem 1. Oktober 2026 sammeln Mitglieder von Ascott Star Rewards (ASR) Miles & More Meilen, wenn sie in teilnehmenden ASR-Hotels weltweit übernachten.