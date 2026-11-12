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    Euro gibt erneut zum US-Dollar nach

    Devisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fällt nach Verlusten bis auf 1,1066 Dollar
    • Trump-Aussagen treiben Ölpreis und US-Renditen
    • Höhere US-Zinserwartungen stärken den Dollar
    Devisen - Euro gibt erneut zum US-Dollar nach
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten erneut zum US-Dollar nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung sank bis auf 1,1066 Dollar. Zuvor hatte sie zeitweise noch bei 1,11 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1081 (Mittwoch: 1,1127) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9024 (0,8987) Euro.

    Belastet wurde der Euro durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die zu höheren Ölpreisen und Renditen von US-Anleihen führten. Der Ölpreis stieg, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Der höhere Ölpreis stützte den Dollar. Schließlich sind die USA im Gegensatz zu den Mitgliedsländern der Eurozone ein wichtiges Ölförderland.

    Zudem wurden die Inflationserwartungen angeheizt. Dies führte zur Erwartung weiter steigender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. Die Renditen von US-Staatsanleihen legten merklich zu. Höhere Zinsen machen den Dollar für Anleger attraktiver.

    Arbeitsmarktdaten aus den USA spielten am Devisenmarkt kaum eine Rolle. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war stärker als erwartet gestiegen. Sie liegen jedoch auf einem historisch niedrigen Niveau. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt robust.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83595 (0,83618) britische Pfund, 176,96 (177,18) japanische Yen und 0,9232 (0,9234) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.867 Dollar. Das waren rund 120 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he






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