Deutschland droht im März das Gas auszugehen – erste Firmen machen dicht

Am europäischen Gasmarkt verschärfte sich die Lage am Donnerstag erneut. Der richtungsweisende TTF-Future für Dezember stieg zeitweise auf über 91 Euro je Megawattstunde und damit um mehr als fünf Prozent gegenüber dem Vortag. Bereits am Mittwoch hatten die Preise um knapp drei Prozent zugelegt. Anhaltende Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und die Sorge vor weiteren Lieferausfällen dämpften die Hoffnungen auf eine schnelle Entspannung.

Deutschland könnte im März das Gas ausgehen – und die ersten Unternehmen kapitulieren bereits vor den explodierenden Energiekosten. In einem besonders ungünstigen Winterszenario drohen die deutschen Vorräte bis zum Frühjahr erschöpft zu sein. Gleichzeitig haben sich die europäischen Gaspreise seit Februar nahezu verdreifacht. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind Europas Energieimportkosten laut EU-Kommission um mehr als 127 Milliarden Euro gestiegen.

Besonders gefährlich ist die Versorgungslage zu Beginn der Heizperiode. Laut Gas Infrastructure Europe waren die europäischen Gasspeicher am 11. November lediglich zu rund 72 Prozent gefüllt. In Deutschland lag der Füllstand sogar bei nur 58 Prozent. Gleichzeitig bleiben Flüssiggaslieferungen aus dem Nahen Osten weit hinter dem Vorkriegsniveau zurück. Der Energiekonzern QatarEnergy hat Lieferausfälle bis mindestens Ende Dezember angekündigt.

Wie Bloomberg berichtet, zeigt ein Szenario des europäischen Fernleitungsnetzbetreiberverbands ENTSOG, wie dramatisch ein strenger Winter werden könnte: Bei großer Kälte und einem weiterhin angespannten Flüssiggasmarkt könnten Europas Speicher zum Winterende auf nur noch zehn Prozent fallen. Selbst dafür wäre eine Senkung des Energieverbrauchs um 15 Prozent notwendig. Deutschland könnte seine Reserven unter diesen Bedingungen bereits im März aufbrauchen.

Die wirtschaftlichen Schäden sind längst sichtbar. Die traditionsreiche Porzellanmanufaktur Kahla in Thüringen stellt nach 182 Jahren ihren Betrieb ein. Zuletzt verschlang Gas monatlich bis zu 180.000 Euro und damit rund 70 Prozent der Betriebskosten. Etwa 100 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit.

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Für Europas Industrie droht damit der nächste Kostenschock nach der Energiekrise von 2022. Besonders Chemieunternehmen, Düngemittelhersteller und energieintensive Betriebe leiden unter den hohen Preisen. Hinzu kommt, dass Europa ab Januar auf russisches Flüssiggas verzichten will, während Ersatzlieferungen auf dem Weltmarkt teuer bleiben.

Die entscheidende Größe für die kommenden Monate ist nicht allein der Gaspreis, sondern das Zusammenspiel aus Temperaturen, Speicherentnahmen und verfügbaren Importen. Ein milder Winter könnte die Lage entschärfen. Bei längeren Kälteperioden und ausbleibenden Lieferungen drohen dagegen weitere Preissteigerungen und zusätzliche Produktionsstilllegungen in Europas Industrie.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 3,294USD auf Ariva Indikation (12. November 2026, 17:33 Uhr) gehandelt.





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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