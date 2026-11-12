🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Deutschland droht im März das Gas auszugehen – erste Firmen machen dicht

    Seit Februar fast 200 % teurer

    1953 Aufrufe 1953 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die nächste Energiekrise trifft Deutschland mit voller Wucht. Ein Traditionsunternehmen macht nach 182 Jahren dicht, die Gasreserven sind gefährlich niedrig. Und das schlimmste Szenario könnte erst noch bevorstehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Seit Februar fast 200 % teurer - Deutschland droht im März das Gas auszugehen – erste Firmen machen dicht
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Deutschland könnte im März das Gas ausgehen – und die ersten Unternehmen kapitulieren bereits vor den explodierenden Energiekosten. In einem besonders ungünstigen Winterszenario drohen die deutschen Vorräte bis zum Frühjahr erschöpft zu sein. Gleichzeitig haben sich die europäischen Gaspreise seit Februar nahezu verdreifacht. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind Europas Energieimportkosten laut EU-Kommission um mehr als 127 Milliarden Euro gestiegen.

    Am europäischen Gasmarkt verschärfte sich die Lage am Donnerstag erneut. Der richtungsweisende TTF-Future für Dezember stieg zeitweise auf über 91 Euro je Megawattstunde und damit um mehr als fünf Prozent gegenüber dem Vortag. Bereits am Mittwoch hatten die Preise um knapp drei Prozent zugelegt. Anhaltende Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und die Sorge vor weiteren Lieferausfällen dämpften die Hoffnungen auf eine schnelle Entspannung.

    Besonders gefährlich ist die Versorgungslage zu Beginn der Heizperiode. Laut Gas Infrastructure Europe waren die europäischen Gasspeicher am 11. November lediglich zu rund 72 Prozent gefüllt. In Deutschland lag der Füllstand sogar bei nur 58 Prozent. Gleichzeitig bleiben Flüssiggaslieferungen aus dem Nahen Osten weit hinter dem Vorkriegsniveau zurück. Der Energiekonzern QatarEnergy hat Lieferausfälle bis mindestens Ende Dezember angekündigt.

    Wie Bloomberg berichtet, zeigt ein Szenario des europäischen Fernleitungsnetzbetreiberverbands ENTSOG, wie dramatisch ein strenger Winter werden könnte: Bei großer Kälte und einem weiterhin angespannten Flüssiggasmarkt könnten Europas Speicher zum Winterende auf nur noch zehn Prozent fallen. Selbst dafür wäre eine Senkung des Energieverbrauchs um 15 Prozent notwendig. Deutschland könnte seine Reserven unter diesen Bedingungen bereits im März aufbrauchen.

    Die wirtschaftlichen Schäden sind längst sichtbar. Die traditionsreiche Porzellanmanufaktur Kahla in Thüringen stellt nach 182 Jahren ihren Betrieb ein. Zuletzt verschlang Gas monatlich bis zu 180.000 Euro und damit rund 70 Prozent der Betriebskosten. Etwa 100 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

     

    Für Europas Industrie droht damit der nächste Kostenschock nach der Energiekrise von 2022. Besonders Chemieunternehmen, Düngemittelhersteller und energieintensive Betriebe leiden unter den hohen Preisen. Hinzu kommt, dass Europa ab Januar auf russisches Flüssiggas verzichten will, während Ersatzlieferungen auf dem Weltmarkt teuer bleiben.

    Die entscheidende Größe für die kommenden Monate ist nicht allein der Gaspreis, sondern das Zusammenspiel aus Temperaturen, Speicherentnahmen und verfügbaren Importen. Ein milder Winter könnte die Lage entschärfen. Bei längeren Kälteperioden und ausbleibenden Lieferungen drohen dagegen weitere Preissteigerungen und zusätzliche Produktionsstilllegungen in Europas Industrie.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 3,294USD auf Ariva Indikation (12. November 2026, 17:33 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,51$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurGina Moesing
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Seit Februar fast 200 % teurer Deutschland droht im März das Gas auszugehen – erste Firmen machen dicht Die nächste Energiekrise trifft Deutschland mit voller Wucht. Ein Traditionsunternehmen macht nach 182 Jahren dicht, die Gasreserven sind gefährlich niedrig. Und das schlimmste Szenario könnte erst noch bevorstehen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     