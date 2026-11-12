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    Nvidia-Gründer Huang: Wird das die teuerste Scheidung aller Zeiten?

    Nach dem Rücktritt

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    Jensen Huang ist nicht länger Nvidia-Chef. Jetzt rückt seine Ehe in den Fokus: Bei einer Scheidung könnte seiner Frau nach kalifornischem Recht die Hälfte des Aktienpakets zustehen. Es geht um viele Milliarden US-Dollar.

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    Nach dem Rücktritt - Nvidia-Gründer Huang: Wird das die teuerste Scheidung aller Zeiten?
    Foto: Uncredited - TVBS

    Nach seinem Rücktritt als Nvidia-Chef könnte Jensen Huang eine teure Rechnung ins Haus stehen. Der Mitgründer hatte am Donnerstag nach Berichten über zwei außereheliche Affären seinen Posten geräumt, eine davon mit einer Frau, die der Spionage für China verdächtigt wird.

    Auch seinen Sitz im Nvidia-Board gab er auf. Nun stellt sich die Frage, was aus seinem Aktienpaket würde, falls die Ehe zerbricht. Angekündigt ist eine Scheidung nicht, Lori Huang hat sich bislang nicht öffentlich geäußert.

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    Der Knackpunkt ist das kalifornische Familienrecht. Dort gilt die Errungenschaftsgemeinschaft: Was ein Paar während der Ehe erwirbt, wird bei einer Trennung in der Regel hälftig geteilt. Die Huangs sind seit 1985 verheiratet, Nvidia entstand erst 1993.

    Damit dürfte der Großteil des Aktienvermögens als gemeinsamer Besitz gelten. Ob es einen Ehevertrag gibt, ist nicht bekannt. Die Affäre selbst spielt kaum eine Rolle, denn Kalifornien kennt nur die verschuldensunabhängige Scheidung.

    Laut seiner letzten Pflichtmitteilung vom September hält Huang direkt oder über Trusts rund 811,5 Millionen Nvidia-Aktien. Der größte Block liegt in einem Familien-Trust, den Lori als Co-Treuhänderin mitverwaltet, im März waren es dort über 528 Millionen Aktien. Außen vor blieben wohl rund 140,5 Millionen Papiere in zwei unwiderruflichen Trusts sowie der Bestand der Familienstiftung, an denen laut Nvidia keiner der Eheleute ein persönliches finanzielles Interesse hat.

    Forbes taxiert Loris möglichen Anteil auf mindestens 75 Milliarden US-Dollar. Das wäre fast doppelt so viel wie die 38,3 Milliarden US-Dollar in Amazon-Aktien, die MacKenzie Scott bei der Scheidung von Jeff Bezos erhielt. Nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag dürfte die Summe aber spürbar geschrumpft sein.

    Einen Ausverkauf müssten Nvidia-Aktionäre selbst im Ernstfall kaum fürchten. Eine Einigung könnte auch über Bargeld oder andere Vermögenswerte laufen. Übertragene Aktien unterlägen zudem strengen Insiderregeln, die Zeitpunkt und Umfang von Verkäufen begrenzen. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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