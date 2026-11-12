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    Versicherer Zurich wächst weiter - Aktie auf Mehrjahreshoch

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Zurich steigert Prämien in beiden Sparten
    • Management erwartet Ziele bis 2027 zu übertreffen
    • Zurich-Aktie steigt auf höchsten Stand seit 2001
    ROUNDUP - Versicherer Zurich wächst weiter - Aktie auf Mehrjahreshoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich legt weiter zu. In den ersten neun Monaten des Jahres wuchs das Geschäft in der Schaden- und Unfallversicherung ebenso wie in der Lebensversicherung, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das Management will seine Ziele für die Zeit bis 2027 weiterhin übertreffen. An der Börse kam das gut an.

    Der Kurs der Aktie stieg in einem freundlichen Umfeld für Versicherungsaktien um etwas mehr als zwei Prozent auf 652 Franken und damit den höchsten Stand seit 2001. Mit einem Plus von acht Prozent im bisherigen Jahresverlauf hinkt das Papier allerdings dem Branchenindex Stoxx 600 Insurance hinterher. Dieser legte seit Ende 2025 um 15 Prozent zu.

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    Auch die Papiere anderer großer europäischer Erstversicherer wie Allianz (+21 Prozent), Axa (+15) und Generali (+26) entwickelten sich besser als die Zurich-Anteile.

    In den Monaten Januar bis September wuchsen die Bruttoprämien im Schaden- und Unfallgeschäft um acht Prozent auf 42,1 Milliarden US-Dollar (37,8 Mrd Euro). In der Lebensversicherung legten die Prämien um 7 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zu. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft stieg nach dem starken Wachstum aus dem Vorjahr nur um 2 Prozent auf 15,0 Milliarden.

    Der US-Partner Farmers, für den Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, steigerte seine Prämieneinnahmen um 4 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Zum Gewinn macht Zurich zum Ablauf des dritten Quartals regelmäßig keine Angaben.

    Unterdessen sieht die Konzernspitze den Versicherer weiterhin auf gutem Weg, die Ziele aus dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm zu übertreffen. Dies hatte der Versicherer bereits Anfang August in Aussicht gestellt./mk/rw/AWP/stw/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 472,4 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 498,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -25,65 %/+44,88 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um neue Allzeithochs der Allianz-Aktie, ein genanntes Kursziel von 500 Euro und die Einschätzung, sie sei noch nicht zu teuer. Im Fokus stehen zudem das gemeldete Rekordergebnis von 14,1 Mrd. Euro und der erhöhte Ausblick für 2026. Diskutiert wird, wie die Anhebung des oberen Prognoseendes von 18,4 auf 18,6 Mrd. Euro einzuordnen ist. Langfristige Anleger betonen die Bedeutung der Dividenden für ihre Rendite.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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