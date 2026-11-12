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    Mercedes prüft mögliche Werksschließungen in Deutschland

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    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Benz prüft Schließungen deutscher Werke
    • Investitionen an deutschen Standorten werden gestoppt
    • Produktionskosten in Deutschland teils fünfmal höher
    Mercedes prüft mögliche Werksschließungen in Deutschland
    Foto: Matthias Balk - dpa

    SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Mercedes-Benz erhöht in der Diskussion um die Arbeitskosten den Druck auf den Betriebsrat sowie die IG Metall und droht mit Werksschließungen. Personalvorständin Britta Seeger erklärte in einem im Intranet veröffentlichten Interview, man wolle gemeinsam ein Paket schnüren, das spürbar wirke und gleichzeitig sozial tragfähig sei. Eine schnelle Einigung sei nicht absehbar. "Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können. Wir alle wollen Werksschließungen um jeden Preis vermeiden. Diese Option müssen wir nun aber leider konkreter weiterverfolgen."

    Produktionsvorstand Michael Schiebe sagte dem Intranet-Beitrag zufolge, da man trotz zahlreicher intensiver Gespräche derzeit noch keinen Lösungskorridor erkennen und mit den heutigen Kostenstrukturen nicht in Deutschland investieren könne, habe man im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen. Die Kosten einer Arbeitsstunde in der Produktion lägen in Deutschland teilweise bis zu fünfmal höher als an Standorten in Osteuropa. In der Verwaltung sei die Diskrepanz ähnlich hoch.

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    Schiebe hatte bereits vor ein paar Wochen die Schließung von zwei Werken in Deutschland angekündigt, wenn die Kosten nicht reduziert werden. Dabei wären dann ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrainwerk betroffen. Bei Aufbauwerken handelt es sich um Werke, in denen die Autos zusammengebaut werden. In Deutschland hat Mercedes-Benz diese Werke neben Sindelfingen noch im badischen Rastatt und in Bremen. Bei Powertrainwerken handelt es sich um Werke, in denen Komponenten für das Auto hergestellt werden. Diese gibt es in Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach bei Stuttgart, Berlin, Hamburg, Kamenz (Sachsen) sowie Kölleda und Arnstadt (Thüringen).

    Der Autobauer hatte in den vergangenen Jahren mit Absatzrückgängen und Gewinneinbrüchen zu kämpfen./ols/DP/he

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 40,75 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,19 %/+71,99 % bedeutet.





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