Mercedes prüft mögliche Werksschließungen in Deutschland
- Mercedes-Benz prüft Schließungen deutscher Werke
- Investitionen an deutschen Standorten werden gestoppt
- Produktionskosten in Deutschland teils fünfmal höher
SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Mercedes-Benz erhöht in der Diskussion um die Arbeitskosten den Druck auf den Betriebsrat sowie die IG Metall und droht mit Werksschließungen. Personalvorständin Britta Seeger erklärte in einem im Intranet veröffentlichten Interview, man wolle gemeinsam ein Paket schnüren, das spürbar wirke und gleichzeitig sozial tragfähig sei. Eine schnelle Einigung sei nicht absehbar. "Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können. Wir alle wollen Werksschließungen um jeden Preis vermeiden. Diese Option müssen wir nun aber leider konkreter weiterverfolgen."
Produktionsvorstand Michael Schiebe sagte dem Intranet-Beitrag zufolge, da man trotz zahlreicher intensiver Gespräche derzeit noch keinen Lösungskorridor erkennen und mit den heutigen Kostenstrukturen nicht in Deutschland investieren könne, habe man im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen. Die Kosten einer Arbeitsstunde in der Produktion lägen in Deutschland teilweise bis zu fünfmal höher als an Standorten in Osteuropa. In der Verwaltung sei die Diskrepanz ähnlich hoch.
Schiebe hatte bereits vor ein paar Wochen die Schließung von zwei Werken in Deutschland angekündigt, wenn die Kosten nicht reduziert werden. Dabei wären dann ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrainwerk betroffen. Bei Aufbauwerken handelt es sich um Werke, in denen die Autos zusammengebaut werden. In Deutschland hat Mercedes-Benz diese Werke neben Sindelfingen noch im badischen Rastatt und in Bremen. Bei Powertrainwerken handelt es sich um Werke, in denen Komponenten für das Auto hergestellt werden. Diese gibt es in Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach bei Stuttgart, Berlin, Hamburg, Kamenz (Sachsen) sowie Kölleda und Arnstadt (Thüringen).
Der Autobauer hatte in den vergangenen Jahren mit Absatzrückgängen und Gewinneinbrüchen zu kämpfen./ols/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 40,75 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +3,19 %/+71,99 % bedeutet.
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Abendliche Grüße in die Runde,
https://www.adac.de/news/neuzulassungen-kba/
Erfreuliche Absatzentwicklung in Südkorea im Oktober ...
" ... Mercedes-Benz recorded 6,744 registrations, up 23.1 percent from the previous month and 15.5 percent from a year earlier. BMW ranked third with 5,633 units. The Mercedes-Benz E 200 was the second-best-selling imported model with 2,836 units, while total E-Class sales reached 3,669. The October increase came amid new model sales and the introduction of its Retail of the Future direct-sales system in April. Under the system, Mercedes-Benz Korea manages prices and inventory, while 11 official partners sell vehicles under uniform terms. The company will begin delivering new electric vehicle models in November ... "