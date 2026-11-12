Mercedes prüft mögliche Werksschließungen in Deutschland

Abendliche Grüße in die Runde,





werde hier morgen mit 2.500 Stk einsteigen. Ja große Summe für viele aber nein, meine Vorab-Ankündigung dürfte keinerlei Einfluss auf den Kurs haben Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif damit nehme ich hier schonmal potenzielle Aggressoren vorweg...





Die Frage aller Frage ist China.





Aber das ist nicht nur Automotive. Sehen wir durch alle Industrien hinweg. Luxus wie LVMH (wo ich auch eingestiegen bin kürzlich), allgemeine Konsumgüter wie Nike, Adidas etc oder auch Rohstoffe (Eisenerz etc) hängt an -> China!





Meine persönliche Einschätzung und was ich durch meine eigenen "Quellen" (ja habe eigene Spitzel in der CCP /s) höre, klingt nach neuem Stimulus Package im Reich der Mitte. Vermutlich in Einklang mit demnächst kommender Gold-Neubewertung über die Hong-Kong Exchange und entsprechender Tokenisierung von Gold (aber anderes Thema).





Die chinesische Bevölkerung ist extrem Marken-Sensibel. Aktuell kauft man primär eigene Marken aber sobald sich der wirtschaftliche Aufschwung fortsetzt, wird m.E. wieder vermehrt zu "Qualität" gegriffen.





Meine Prognose: BYD wird bis 2032 entweder Mercedes oder BMW kaufen und dort als "Premium" Linie positionieren.





Es gibt mittlerweile so viele neue Marken, dass sich die Leute vermutlich bald zu einer gewissen "Markenstabilität" sehnen (meine persönliche Interpretation).





Was Mercedes konkret tun kann: Kostenstruktur massiv optimieren. Habe selbst einige Kunden aus Automotive und die Arroganz ist immer noch spürbar (insbesondere VW).





Die Deutschen sind Weltmeister im Beschweren und kundtun wie schlecht es einem geht.





War vor einigen Wochen im Europapark mein einigen Freunden. Schon erstaunlich wie viele Deutsche sich sowas noch immer ohne Probleme leisten können.





Also Gehälter massiv runter und Leistungsgerecht. Verlagerung ins (europäische Ausland).





Politische Einflussnahme versuchen bestmöglich zu stoppen (dazu zähle ich auch die Gewerkschaften).





Home Office komplett streichen. 40 Stunden Woche einführen.





Mehr vertikale Integration - ja! MEHR! Unabhängigkeit von externen Lieferketten, monopolistische Zulieferer etc.





Fazit - ist eine Turn around Wette. Denke aber gibt viel Verbesserungspotenzial und denke auch, dass schon quasi alles schlechte eingepreist ist.





Mal Zeit anzupacken und sich dem chinesischen Wettbewerb zu stellen...