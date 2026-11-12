Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.874,82USD pro Feinunze und notiert damit -2,84 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,11USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,02 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 93,49USD und verzeichnet ein Plus von +0,93 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 86,71USD und verzeichnet ein Plus von +0,32 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.002,00 USD -4,84 % Platin 1.525,88 USD -0,82 % Aluminium 3.042,58 USD -1,29 % Erdgas 3,288 USD +1,39 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -4,84 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.11.26, 17:29 Uhr.