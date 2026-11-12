Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.874,82USD pro Feinunze und notiert damit -2,84 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 50,11USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,02 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 93,49USD und verzeichnet ein Plus von +0,93 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 86,71USD und verzeichnet ein Plus von +0,32 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.002,00USD
|-4,84 %
|Platin
|1.525,88USD
|-0,82 %
|Aluminium
|3.042,58USD
|-1,29 %
|Erdgas
|3,288USD
|+1,39 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -4,84 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.11.26, 17:29 Uhr.