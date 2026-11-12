Atomkraft-Boom vor Deutschlands Haustür

In der Slowakei zeigt sich bereits, wohin die Entwicklung geht. Der vierte Reaktor des Kernkraftwerks Mochovce hat am Donnerstag seine Leistung auf 35 Prozent erhöht. Der 471-Megawatt-Block speist seit dem 15. Oktober Strom ins Netz ein und soll nach Abschluss der Testphase jährlich rund 3,5 Terawattstunden produzieren. Da die Slowakei ihren eigenen Strombedarf bereits decken kann, dürfte ein erheblicher Teil der zusätzlichen Produktion in den Export fließen.

Die Atomkraft erlebt in Europa ein Comeback. Während Deutschland seine letzten Reaktoren 2023 abgeschaltet hat, investieren zahlreiche Nachbarländer Milliarden in neue Kernkraftwerke. Der zusätzliche Strom könnte langfristig auch Deutschland zugutekommen – durch eine stabilere Energieversorgung und niedrigere Großhandelspreise.

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Mit der vollständigen Inbetriebnahme steigt der Atomenergieanteil an der slowakischen Stromproduktion auf rund 77 Prozent. Damit würde das Land Frankreich als EU-Spitzenreiter beim Atomstromanteil überholen. Doch Mochovce ist nur der Anfang einer Entwicklung, die weite Teile Europas erfasst. Besonders ambitioniert sind die Pläne in Tschechien. Am Standort Dukovany sollen zwei neue Reaktoren mit zusammen rund 2.100 Megawatt Leistung entstehen. Der südkoreanische Konzern KHNP erhielt den Zuschlag. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist für 2039 und 2040 vorgesehen. Optionen für zwei weitere Reaktoren am Standort Temelín bestehen ebenfalls.

Auch Polen setzt erstmals auf Kernenergie. An der Ostseeküste sollen in Lubiatowo-Kopalino drei Reaktoren mit insgesamt 3.750 Megawatt entstehen. Der amerikanische Konzern Westinghouse (Tochter von Brookfield und Cameco) und der Baukonzern Bechtel (nicht börsennotiert) sind an dem Projekt beteiligt. Der erste Block soll 2036 Strom liefern, bis 2038 sollen alle drei laufen. Ein weiteres Kernkraftwerk ist bereits in Planung. Ungarn ist einen Schritt weiter. Beim Projekt Paks II begann im Februar 2026 der eigentliche Bau des ersten von zwei neuen Reaktoren. Zusammen sollen sie rund 2.400 Megawatt leisten. Die Technologie stammt vom russischen Staatskonzern Rosatom.

Frankreich wiederum plant sechs neue EPR2-Reaktoren mit zusammen rund 10 Gigawatt Leistung. Der erste soll 2038 in Betrieb gehen. Gleichzeitig investiert das Land in die Modernisierung seines bestehenden Kraftwerksparks. Auch Rumänien und Bulgarien treiben neue Reaktorprojekte voran. Außerhalb der EU plant die Türkei nach ihrem ersten Atomkraftwerk Akkuyu weitere Anlagen, für die unter anderem kanadische und südkoreanische Unternehmen im Gespräch sind.

Der europäische Atomkraftausbau könnte für Deutschland erhebliche Vorteile bringen, da der Strommarkt grenzüberschreitend funktioniert. Zusätzliche Erzeugungskapazitäten in einem Land beeinflussen deshalb automatisch auch Angebot und Preise in anderen Staaten. Deutschland importierte 2025 nach Angaben der Bundesnetzagentur 76,2 Terawattstunden Strom und exportierte 54,3 Terawattstunden. Der Nettoimport betrug damit 21,9 Terawattstunden.

Die Bedeutung der Kernenergie ist dabei bereits sichtbar. Laut der Strommarktplattform SMARD entfielen 2025 rund 14,3 Terawattstunden der nach Energieträgern zugeordneten deutschen Stromimporte auf Atomkraft. Neue Reaktoren könnten das Stromangebot in Mitteleuropa deutlich erhöhen. Ein Kernkraftwerk mit 1.000 Megawatt Leistung produziert bei einer Auslastung von 90 Prozent rechnerisch knapp acht Terawattstunden jährlich.

Werden dadurch Gas- und Kohlekraftwerke, die teureren Strom produzieren, seltener benötigt, kann das die Großhandelspreise senken. Besonders interessant wäre dies für Deutschland in Zeiten schwacher Wind- und Solarstromproduktion. Dabei muss der zusätzliche Atomstrom nicht einmal unmittelbar nach Deutschland fließen. Bereits wenn Nachbarländer weniger Strom importieren oder weniger Gas zur Stromerzeugung benötigen, kann das den europäischen Markt entlasten.

Für Europa insgesamt geht es neben den zusätzlichen Strommengen vor allem darum, dass Kernkraftwerke weitgehend wetterunabhängig Elektrizität liefern und damit den Ausbau erneuerbarer Energien ergänzen können. Gerade energieintensive Unternehmen aus der Chemie-, Stahl- und Grundstoffindustrie sind auf eine verlässliche Stromversorgung angewiesen. Hinzu kommt der wachsende Bedarf von Rechenzentren und die zunehmende Elektrifizierung von Industrie und Verkehr.

Der Ausbau könnte außerdem Europas Abhängigkeit von fossilen Energieimporten reduzieren. Allerdings bleibt die Versorgung mit Kernbrennstoffen eine Herausforderung. Gerade osteuropäische Länder beziehen weiterhin Uranbrennstoff beziehungsweise entsprechende Dienstleistungen aus Russland und suchen nach Alternativen. Nach Einschätzung der EU-Kommission könnte die installierte Kernkraftleistung in der Europäischen Union von rund 98 Gigawatt im Jahr 2025 auf 109 Gigawatt bis 2050 steigen. Dafür veranschlagt Brüssel Investitionen von etwa 241 Milliarden Euro in neue Reaktoren und Laufzeitverlängerungen.

Trotz der zahlreichen Projekte wird der Ausbau seine volle Wirkung erst langfristig entfalten. Die meisten großen Neubauten in Polen, Tschechien und Frankreich sollen frühestens in den 2030er-Jahren ans Netz gehen. Zudem zeigen frühere Projekte, wie schwierig der Bau neuer Kernkraftwerke sein kann. In Mochovce begann der Bau bereits 1987. Nach jahrzehntelangen Unterbrechungen und Verzögerungen stiegen die Kosten für die beiden neuen Blöcke von ursprünglich geplanten 2,8 Milliarden auf rund 6,7 Milliarden Euro.

Auch der Ausbau der Stromnetze ist entscheidend. Zusätzliche Erzeugungskapazitäten nützen Deutschland nur begrenzt, wenn die grenzüberschreitenden Leitungen ausgelastet sind. Hinzu kommt, dass die neuen Kraftwerke in erster Linie den Bedarf ihrer jeweiligen Heimatländer decken sollen. Polen etwa will mit Atomkraft einen Teil seiner Kohleverstromung ersetzen. Zusätzliche Exportmengen sind deshalb keineswegs garantiert.

Dennoch verändert sich Europas Energielandschaft. Der Ausbau der Kernenergie könnte langfristig die Versorgungssicherheit stärken, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und den Strommarkt entlasten. Davon könnte auch Deutschland profitieren, ganz ohne eigene neue Atomreaktoren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

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