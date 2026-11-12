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    Eckert & Ziegler verdient mehr

    ROUNDUP/Gute Nachfrage nach Radiopharmaka

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    Für Sie zusammengefasst
    • Radiopharmaka bleiben wichtigster Wachstumstreiber
    • Umsatz steigt nach neun Monaten um zwei Prozent
    • Jahresprognose bestätigt, Nachfrage bleibt gut
    ROUNDUP/Gute Nachfrage nach Radiopharmaka - Eckert & Ziegler verdient mehr
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    BERLIN (dpa-AFX) - Beim Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler ist das Geschäft mit Radiopharmaka auch im dritten Quartal der wichtigste Treiber geblieben. Binnen der ersten neun Monate stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 229 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. An der Börse wurden die Zahlen positiv aufgenommen.

    Der Kurs der Aktie stieg am Donnerstag kurz vor Handelsende um etwas mehr als vier Prozent, nachdem sie zuvor um bis zu 4,6 Prozent auf 14,57 Euro und damit den höchsten Stand seit Juli geklettert war. Anfang Oktober war der Kurs noch bis auf 12 Euro abgesackt. Trotz der jüngsten Erholung liegt das Papier seit Ende 2025 noch knapp sechs Prozent im Minus.

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    Noch deutlicher fällt der Verlust seit dem im September 2021 erreichten Rekordhoch von 41 Euro aus. Seitdem sank der Börsenwert um fast zwei Drittel auf rund 900 Millionen Euro ab. Deutlich positiv fällt dagegen die Zehn-Jahres-Bilanz aus. Seit November 2016 hat sich der Kurs mehr als verneunfacht.

    In den ersten neun Monaten habe sich auch die Erholung im Segment mit Isotopenprodukten zuletzt weiter fortgesetzt, hieß es in der Mitteilung weiter. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg konzernweit von Januar bis September um knapp 4 Prozent auf 52,6 Millionen. Unter dem Strich legte der Nettogewinn von zuvor 29,9 auf 35,4 Millionen zu.

    Seine Jahresprognose für einen Umsatz von rund 320 Millionen und ein bereinigtes operatives Ergebnis von etwa 80 Millionen Euro bestätigte das Management. Dabei sei auch im vierten Quartal mit einer positiven Entwicklung und einer anhaltend guten Nachfrage nach Radiopharmaka zu rechnen. Zudem erwartet der Konzern für das Schlussquartal erstmals in diesem Jahr Lizenzerträge./tav/zb/he

    Eckert & Ziegler

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 14,55 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +58,08 %/+64,95 % bedeutet.





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