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    DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro - 'Halten'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro
    • Engere Jahresziele erhöhen die Ergebnistransparenz
    • Hoher Auftragsbestand sichert die Auslastung künftig
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro - 'Halten'
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen nach dem soliden dritten Quartal steige die Ergebnistransparenz, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der hohe Auftragsbestand des Photovoltaikkonzerns sichere die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen ab./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 49,08 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+83,22 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 52 Euro



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