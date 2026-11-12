DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro - 'Halten'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 49,08 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+83,22 % bedeutet.