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    Termine am 13. November 2026

    TAGESVORSCHAU

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen melden Quartals- und Halbjahreszahlen
    • Preise, BIP, Handel und Beschäftigung prägen den Tag
    • Energiegespräche und EU-Treffen ergänzen das Programm
    TAGESVORSCHAU - Termine am 13. November 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. November

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
    07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
    07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call)
    07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26
    08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/26 08:00 DEU: Insolvenzen 8/26
    08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab)
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26
    08:30 CHE: Importpreise 10/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab)
    10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26
    10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26
    11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26
    11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab)
    14:00 POL: Handelsbilanz 9/26
    14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26
    17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab)
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen

    09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M.

    09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M.

    DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal

    IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Verfasst von dpa-AFX
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    TAGESVORSCHAU Termine am 13. November 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. November ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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