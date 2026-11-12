🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bundesregierung will Finanzierung von Wohnungsbaugesellschaft sichern

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Für 2027 sind rund 900 Millionen Euro eingeplant
    • Gesellschaft soll 2027 günstigen Wohnraum fördern
    • Bund hält 51 Prozent, weitere Partner 49 Prozent
    Bundesregierung will Finanzierung von Wohnungsbaugesellschaft sichern
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den Aufbau einer Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen vorantreiben. Auf Initiative des Finanz- sowie Bauministeriums soll dazu im Bundeshaushalt 2027 die finanzielle Grundlage geschaffen werden, wie es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier zur sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses heißt.

    Konkret sind demnach zur Einrichtung der Gesellschaft sowie dem "aufwachsenden Eigenkapital" im Jahr 2027 insgesamt rund 900 Millionen Euro veranschlagt. Die Mittel müssen dann noch vom Haushaltsausschuss bewilligt werden.

    Die Spitzen der Koalition hatten Anfang Juli vereinbart, eine Wohnungsbaugesellschaft zu errichten. Ziel sei es, vermehrt dort Wohnungen im bezahlbaren Preissegment zu bauen, wo der Markt auf Dauer nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum bereitstelle. Die Gesellschaft solle den sozialen Wohnungsbau sowie den industriellen Hochlauf des "seriellen Bauens" unterstützen und insbesondere in Regionen mit nachgewiesenem Wohnungsmangel tätig werden, hieß es.

    Wohnungsbaugesellschaft soll 2027 an den Start gehen

    In dem Papier der Ministerien heißt es, die Abstimmungen zur strukturierten "Detailplanung" der Gesellschaft seien noch nicht final abgeschlossen. Es sei ein rascher Start der Gesellschaft 2027 vorgesehen.

    Die Wohnungsbaugesellschaft baut laut den Plänen nicht selbst, sondern soll Projekte bündeln, Bauprojekte ausschreiben und für eine günstige Finanzierung sorgen. "Finanzierungs- und Baukostenvorteile sollen Miethöhen sichern, die im Durchschnitt deutlich günstiger sind als im bisherigen Neubaubereich", heißt es im Papier.

    Die Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen soll in Form einer GmbH starten, an der der Bund mit 51 Prozent beteiligt ist. 49 Prozent sollen bei privaten beziehungsweise öffentlichen Gesellschaftern. Ein späterer Formwechsel in eine Aktiengesellschaft sei möglich./wum/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Bundesregierung will Finanzierung von Wohnungsbaugesellschaft sichern Die Bundesregierung will den Aufbau einer Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen vorantreiben. Auf Initiative des Finanz- sowie Bauministeriums soll dazu im Bundeshaushalt 2027 die finanzielle Grundlage geschaffen werden, wie es in einem der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     