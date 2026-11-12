DAX leicht im Plus: PATRIZIA springt fast 23 %, Secunet stürzt ab Der Börsen-Tag 145 0 Kommentare

Leichte Gewinne im DAX und in den USA, deutliche Verluste bei deutschen Nebenwerten: PATRIZIA springt fast 23 Prozent nach oben, während Secunet und Ottobock zweistellig einbrechen.

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Verfasst von wO Newsflash

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