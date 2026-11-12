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    DAX leicht im Plus: PATRIZIA springt fast 23 %, Secunet stürzt ab

    Der Börsen-Tag

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    Leichte Gewinne im DAX und in den USA, deutliche Verluste bei deutschen Nebenwerten: PATRIZIA springt fast 23 Prozent nach oben, während Secunet und Ottobock zweistellig einbrechen.

    Der Börsen-Tag - DAX leicht im Plus: PATRIZIA springt fast 23 %, Secunet stürzt ab
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Entwicklung der Indizes

    **DAX leicht im Plus – Nebenwerte deutlich schwächer** Die Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und die beiden US-Indizes leicht zulegen, verzeichnen MDAX, SDAX und TecDAX Verluste. Der DAX notiert mit 26.798,44 Punkten um 0,14 Prozent höher. Deutlich schwächer entwickeln sich die deutschen Nebenwerte: Der MDAX verliert 1,09 Prozent auf 30.853,12 Punkte. Den größten Rückgang unter den betrachteten Indizes verbucht der SDAX, der um 1,38 Prozent auf 17.990,14 Punkte nachgibt. Der TecDAX hält sich im Vergleich dazu besser, liegt mit 4.108,93 Punkten aber ebenfalls 0,28 Prozent im Minus. Die beiden US-Indizes zeigen dagegen positive Vorzeichen. Der wO USA Ind. 30 steigt um 0,31 Prozent auf 52.628,78 Punkte und führt damit den Vergleich an. Der wO USA All Ind. 500 gewinnt wie der DAX 0,14 Prozent und erreicht 7.628,67 Punkte. Damit liegen zwischen dem stärksten Index, dem wO USA Ind. 30, und dem schwächsten, dem SDAX, 1,69 Prozentpunkte. Insgesamt stehen moderaten Gewinnen bei den deutschen Standardwerten und den US-Indizes teils deutliche Verluste bei den kleineren deutschen Börsenwerten gegenüber.

    DAX: Münchener Rück vorn, GEA Group am Ende

    Münchener Rück führte den DAX mit einem Plus von 3,20 Prozent an. Zalando legte 2,52 Prozent zu, knapp vor Hochtief mit 2,51 Prozent. Auf der Verliererseite stand GEA Group mit einem Minus von 4,17 Prozent. Fresenius Medical Care gab 2,70 Prozent nach, Brenntag 2,46 Prozent.

    MDAX: Ströer an der Spitze, TKMS mit dem stärksten Minus

    Ströer gewann 3,01 Prozent und war damit der stärkste MDAX-Wert. Freenet stieg um 2,27 Prozent, Lanxess um 2,17 Prozent. Bei den Flopwerten fiel TKMS mit einem Minus von 5,33 Prozent am stärksten zurück. HENSOLDT verlor 4,00 Prozent, die RENK Group 3,89 Prozent.

    SDAX: PATRIZIA legt kräftig zu, Secunet bricht ein

    Im SDAX setzte sich PATRIZIA mit einem Plus von 22,86 Prozent deutlich von den übrigen Topwerten ab. GRENKE gewann 8,94 Prozent, ProCredit Holding & Co. KGaA 5,20 Prozent. Die größten Verluste verzeichneten Secunet Security Networks mit minus 17,52 Prozent und Ottobock mit minus 16,28 Prozent. Wacker Neuson gab 9,17 Prozent nach.

    TecDAX: Eckert & Ziegler vorn, Ottobock größter Verlierer

    Eckert & Ziegler stieg im TecDAX um 3,45 Prozent und lag damit knapp vor PVA TePla mit 3,41 Prozent. SMA Solar Technology gewann 2,40 Prozent. Bei den Flopwerten verlor Ottobock 16,28 Prozent, gefolgt von OHB mit minus 7,14 Prozent und HENSOLDT mit minus 4,00 Prozent.

    US-Industrietitel: Positive Werte auch auf der Verliererliste

    Bei den Topwerten des wO USA Ind. 30 führte Microsoft mit einem Plus von 1,39 Prozent vor Travelers Companies mit 1,31 Prozent und Johnson & Johnson mit 1,22 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte weisen laut Daten Zugewinne auf: Johnson & Johnson liegt dort ebenfalls mit plus 1,22 Prozent, Chevron Corporation gewann 1,20 Prozent und Amazon 1,12 Prozent. Johnson & Johnson erscheint somit in beiden Listen.

    US-Aktien: AMD führt, die Flopwerte liegen ebenfalls im Plus

    Advanced Micro Devices stieg im wO USA All Ind. 500 um 6,56 Prozent. Broadcom gewann 5,93 Prozent, Skyworks Solutions 5,20 Prozent. Auch die als Flopwerte gelisteten Aktien verzeichneten Zuwächse: Dominion Energy legte 0,59 Prozent zu, Merck & Co. 0,57 Prozent und Diamondback Energy ebenfalls 0,57 Prozent.



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