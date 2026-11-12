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    DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 508 Euro - 'Kaufen'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt den fairen Allianz-Wert auf 508 Euro
    • Einstufung Kaufen bleibt nach Quartalszahlen bestehen
    • Robuste Solvenzquote ermöglicht hohe Ausschüttungen
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 508 Euro - 'Kaufen'
    Foto: Manuel - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gut laufende Vermögensverwaltungsgeschäft habe dem Versicherer die Anhebung der Gewinnprognose ermöglicht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die robuste Solvabilitätsquote lasse zudem hohe Mittelausschüttungen zu./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 471,7 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 504,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -25,45 %/+45,28 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 508 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 508,00, was eine Steigerung von +7,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um neue Allzeithochs der Allianz-Aktie, ein genanntes Kursziel von 500 Euro und die Einschätzung, sie sei noch nicht zu teuer. Im Fokus stehen zudem das gemeldete Rekordergebnis von 14,1 Mrd. Euro und der erhöhte Ausblick für 2026. Diskutiert wird, wie die Anhebung des oberen Prognoseendes von 18,4 auf 18,6 Mrd. Euro einzuordnen ist. Langfristige Anleger betonen die Bedeutung der Dividenden für ihre Rendite.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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