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    Nach der erfolgreichen HNCEXPO Shenzhen 2026 richtet sich der Fokus nun auf Shanghai im Juni 2027

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    SHENZHEN, China, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Die „Healthplex Expo, Natural & Nutraceutical Products Shenzhen 2026" (HNCEXPO-Shenzhen 2026), die gemeinsam von CCCMHPIE und Sinoexpo Informa Markets organisiert wurde, fand vom 13. bis 15. Oktober 2026 im Shenzhen World Exhibition & Convention Center statt. Die Ausstellung nutzte die industriellen Stärken der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area und diente als spezielle Plattform für Markenpräsentationen, Trendankündigungen, technischen Austausch und Geschäftsanbahnung.

    Die vierte Connexion Shenzhen umfasste die Bereiche Gesundheit, Lifestyle, Catering, Gastgewerbe und Möbel sowie Lebensmittelverarbeitung und -verpackung, Gastronomieausrüstung und gewerbliche Geräte. Auf einer Fläche von 180.000 Quadratmetern lockte sie über 2.000 Aussteller aus aller Welt an und verzeichnete einen Rekord von 138.342 Fachbesuchern, ein Plus von 25,25 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gesundheits- und Ernährungssektor, ein Kernbereich der parallel stattfindenden Messen, verzeichnete 29.753 Besuche. Die Zahl der ausländischen Teilnehmer stieg um 60,2 % gegenüber der vorherigen Ausgabe und stärkte damit die Rolle der Veranstaltung als Plattform für internationale Geschäftskontakte.

    Führende Unternehmen präsentieren Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette

    Als Antwort auf Chinas wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigeren Gesundheitsprodukten präsentierte die HNCEXPO-Shenzhen 2026 eine breite Palette von Exponaten aus wichtigen Kategorien, darunter Nutrazeutika und Nahrungsergänzungsmittel, Diättherapie und TCM, Schönheits- und Anti-Aging-Produkte, funktionelle Lebensmittel, innovative Gesundheits- und Wellnessprodukte sowie intelligente Produkte für die Seniorenbetreuung und Alterstechnologie.

    Die Ausstellung versammelte führende chinesische und internationale Unternehmen, die fortschrittliche Produkte, innovative Technologien und umfassende Lösungen präsentierten. Die persönlichen Geschäftsgespräche zwischen Ausstellern und Einkäufern unterstrichen die Rolle der HNCEXPO-Shenzhen als wichtige Plattform zur Demonstration von Kompetenzen, zum Gewinn von Markteinblicken und zum Ausbau von Geschäftsnetzwerken.

    Die HNCEXPO-Shenzhen 2026 bot spezialisierte Zonen und Pavillons, darunter die International Brand Zone, die Tonic Food Zone, die LOHAS Wellness Zone usw., die Branchenexperten gezielte Möglichkeiten boten, mit Lieferanten in Kontakt zu treten, neue Produkte zu entdecken und Wachstumschancen zu identifizieren.

    Parallel dazu organisierte die Ausstellung eine Reihe von Einzelgesprächen zwischen Lieferanten und Käufern und begrüßte Vertreter von Tmall Global, Xiaohongshu, Weibo, JD.com und Taobao Live sowie etablierte MCN-Agenturen und Content-Ersteller. Diese Veranstaltungen brachten Aussteller direkt mit E-Commerce-Partnern für eingehende Geschäftsgespräche zusammen.

    Nächster Halt: Shanghai im Juni 2027

    Mit Blick auf die Zukunft laden wir Sie ein, uns vom 22. bis 24. Juni 2027 im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) zur „Healthplex Expo, Natural & Nutraceutical Products China" (HNCEXPO-Shanghai) zu besuchen. Die Ausstellung bringt führende Unternehmen und Innovatoren aus der globalen Gesundheits- und Ernährungsbranche zusammen und bietet eine strategische Plattform, um neue Trends zu entdecken, Geschäftsnetzwerke auszubauen und die zukünftige Entwicklung zu planen.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nach-der-erfolgreichen-hncexpo-shenzhen-2026-richtet-sich-der-fokus-nun-auf-shanghai-im-juni-2027-302938162.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Nach der erfolgreichen HNCEXPO Shenzhen 2026 richtet sich der Fokus nun auf Shanghai im Juni 2027 SHENZHEN, China, 12. November 2026 /PRNewswire/ - Die „Healthplex Expo, Natural & Nutraceutical Products Shenzhen 2026" (HNCEXPO-Shenzhen 2026), die gemeinsam von CCCMHPIE und Sinoexpo Informa Markets organisiert wurde, fand vom 13. bis 15. Oktober …
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