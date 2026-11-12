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    Dritter Verlusttag in Folge: CTS Eventim rutscht ab

    Aktie im Rampenlicht

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    CTS Eventim verliert 5,97 %, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch um 1,02 % im Plus lag.

    Aktie im Rampenlicht - Dritter Verlusttag in Folge: CTS Eventim rutscht ab
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    Am dritten Verlusttag in Folge erreicht der Handelsumsatz bei CTS Eventim bereits das 9,6-Fache des gesamten Vortags. Der Konzern meldet für die ersten neun Monate 2026 weiteres profitables Wachstum. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

    CTS Eventim Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 12.11.2026

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CTS Eventim-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,82 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,67 %. Im Jahr 2026 gab es für CTS Eventim bisher ein Minus von -23,15 %.

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    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,15 % geändert.

    CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,02 %
    1 Monat +2,67 %
    3 Monate +3,82 %
    1 Jahr -25,12 %
    Stand: 12.11.2026, 18:00 Uhr

    Die Aktie von CTS Eventim erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,02 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,48 %, über 10 Jahre bei 6,97 %.

    CTS EVENTIM wächst in den ersten neun Monaten 2026 weiter profitabel


    EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen CTS EVENTIM wächst in den ersten neun Monaten 2026 weiter profitabel (News mit Zusatzmaterial) 12.11.2026 / 17:45 CET/CEST Für den Inhalt der …

    CTS EVENTIM generates further profitable growth in the first nine months of 2026


    EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Key word(s): Quarterly / Interim Statement/9 Month figures CTS EVENTIM generates further profitable growth in the first nine months of 2026 (news with additional features) 12.11.2026 / 17:45 CET/CEST The issuer …

    Informationen zur CTS Eventim Aktie

    CTS Eventim zählt zu Europas führenden Ticketing- und Live-Entertainment-Anbietern. Der Konzern verkauft Eintrittskarten über EVENTIM-Plattformen und Vorverkaufsstellen und veranstaltet Konzerte, Tourneen und Festivals wie Rock am Ring. Wichtige Wettbewerber sind Live Nation/Ticketmaster und AEG/AXS. Stärken sind die Verzahnung von Ticketvertrieb und Veranstaltergeschäft, hohe Plattformreichweite und ein breites Veranstalternetz.

    Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von CTS Eventim

    Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CTS Eventim Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CTS Eventim Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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