Dritter Verlusttag in Folge: CTS Eventim rutscht ab

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CTS Eventim-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,82 % zu Buche.

Am dritten Verlusttag in Folge erreicht der Handelsumsatz bei CTS Eventim bereits das 9,6-Fache des gesamten Vortags. Der Konzern meldet für die ersten neun Monate 2026 weiteres profitables Wachstum. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,67 %. Im Jahr 2026 gab es für CTS Eventim bisher ein Minus von -23,15 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,15 % geändert.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,02 % 1 Monat +2,67 % 3 Monate +3,82 % 1 Jahr -25,12 %

Stand: 12.11.2026, 18:00 Uhr

Die Aktie von CTS Eventim erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,02 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,48 %, über 10 Jahre bei 6,97 %.

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Informationen zur CTS Eventim Aktie

CTS Eventim zählt zu Europas führenden Ticketing- und Live-Entertainment-Anbietern. Der Konzern verkauft Eintrittskarten über EVENTIM-Plattformen und Vorverkaufsstellen und veranstaltet Konzerte, Tourneen und Festivals wie Rock am Ring. Wichtige Wettbewerber sind Live Nation/Ticketmaster und AEG/AXS. Stärken sind die Verzahnung von Ticketvertrieb und Veranstaltergeschäft, hohe Plattformreichweite und ein breites Veranstalternetz.

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,56 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von CTS Eventim

Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CTS Eventim Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CTS Eventim Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.