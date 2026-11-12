Deutliche Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten
US-Anleihen
- US-Anleihekurse gaben nach höheren Ölpreisen nach
- US-Zehnjahresrendite stieg auf 5,09 Prozent
- Ölpreisanstieg schürte Sorgen vor Fed-Zinsschritten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach gestiegenen Ölpreisen erneut deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) sank um 0,44 Prozent auf 105,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe kletterte auf 5,09 Prozent.
Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Rohölpreise. Der Ölpreis legte zu, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen mit Blick auf eine steigende Inflation weiter anheben dürfte, wurden gestützt.
Von der großen Verunsicherung an den US-Aktienmärkten nach dem Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang profitierten die Anleihekurse nicht. Arbeitsmarktdaten aus den USA spielten auch kaum eine Rolle. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war stärker als erwartet gestiegen. Sie liegen jedoch auf einem historisch niedrigen Niveau. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt robust./jsl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,90 % und einem Kurs von 149,2 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +33,58 %/+167,17 % bedeutet.
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