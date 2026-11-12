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    DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - Fairer Wert 20 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank belässt Grenke auf Kaufen mit 20 Euro
    • Quartalsresultate fielen besser als erwartet aus
    • Aktie attraktiv bewertet, Gewinnziel in Reichweite
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - Fairer Wert 20 Euro
    Foto: GRENKE AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Die ordentlichen Quartalsresultate des Leasingspezialisten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Grenke auf einem guten Weg, die bestätigte Gewinnprognose zu erreichen. Die Aktie sei zudem sehr attraktiv bewertet./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,95 % und einem Kurs von 11,40 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +48,34 %/+100,70 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank



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