DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - Fairer Wert 20 Euro
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank belässt Grenke auf Kaufen mit 20 Euro
- Quartalsresultate fielen besser als erwartet aus
- Aktie attraktiv bewertet, Gewinnziel in Reichweite
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Die ordentlichen Quartalsresultate des Leasingspezialisten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Grenke auf einem guten Weg, die bestätigte Gewinnprognose zu erreichen. Die Aktie sei zudem sehr attraktiv bewertet./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,95 % und einem Kurs von 11,40 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +48,34 %/+100,70 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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KI sagt:
Was bedeutet das für Anleger?
Die von dir genannten 4,3 bis 4,6 Milliarden Euro entsprechen nicht den gesamten Finanzschulden von Grenke. Die Refinanzierungsverbindlichkeiten allein lagen Ende 2024 bei 4,3 Milliarden Euro und stiegen 2025 auf rund 5,0 Milliarden Euro.
Das ist bei einem Leasingunternehmen allerdings nicht automatisch ein Warnsignal: Grenke finanziert Leasingverträge vor und erhält die vereinbarten Raten über die Laufzeit zurück. Deshalb muss man die Schulden immer im Verhältnis zu den Leasingforderungen, den Refinanzierungskosten und den Kreditausfällen betrachten.
Die entscheidende Frage bei einem Aktienkurs von 9,96 € lautet daher nicht nur, wie hoch die Schulden sind, sondern ob Grenke damit dauerhaft ausreichend Gewinne erwirtschaften kann.
Für eine fundierte Einschätzung wären insbesondere drei Punkte relevant:
- Eigenkapitalquote: 15,6 % Ende 2025.
- Kreditrisiko: Die Schadenquote stieg 2025 auf 1,7 %, gegenüber 1,3 % im Vorjahr.
- Profitabilität: Der Konzerngewinn nach Steuern betrug 71,8 Millionen Euro im Jahr 2025.
Diese Zahlen zeigen sowohl die Risiken als auch die wirtschaftliche Grundlage des Geschäftsmodells. Ob die Aktie bei 9,96 € günstig bewertet ist, hängt zusätzlich von der erwarteten Gewinnentwicklung und den Risiken der Refinanzierung ab.
Es ist doch erstaunlich, dass offenbar so viele britische Firmen bei zweifelhaften Lieferanten einkaufen (und somit selbst keinerlei due diligence betreiben).
In den Videos der Anwaltskanzlei geht es um sehr lange laufende Verträge über 7 Jahre. Der kurze Trailer betitelt Grenke, der lange, ausführliche Film einen anderen Finanzierer. Grenke hat die Finanzierung dieser langlaufenden Verträge eingestellt. Es handelt sich also um Altverträge, die noch auslaufen. Grenke hält mehr als 1 Million Leasingverträge. UK ist höchstens Nr. 3 wahrscheinlich eher Nr. 4 im Portfolio und Telco Verträge machen insgesamt weniger als 10% aus. Wie groß ist also das Volumen innerhalb der Kategorie? Ich denke nicht mehr als 5 bis 10 Mio und sie befinden sich ja schon im Ablauf. Also ich finde das ist alles nicht sehr bedeutend. Die Frage, warum so etwas überhaupt passiert ist sicher einem Wettlauf zwischen Compliance Methoden, KYC Verifikation und einer gewissen unethischen Energie von Anbietern und Händlern geschuldet, das Grenke ja auf kleinteiliges Massengeschäft setzt und somit schwarze Schafe, sofern sie nicht sofort aussortiert werden, erst später auftauchen, wenn Kunden sich mit Problemen melden. Ich würde sagen, dass ist Teil des Geschäftsrisikos und es handelt sich um ein spezifisches Produkt von vielen Tausenden, die finanziert wurden.