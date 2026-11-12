DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - Fairer Wert 20 Euro

In den Videos der Anwaltskanzlei geht es um sehr lange laufende Verträge über 7 Jahre. Der kurze Trailer betitelt Grenke, der lange, ausführliche Film einen anderen Finanzierer. Grenke hat die Finanzierung dieser langlaufenden Verträge eingestellt. Es handelt sich also um Altverträge, die noch auslaufen. Grenke hält mehr als 1 Million Leasingverträge. UK ist höchstens Nr. 3 wahrscheinlich eher Nr. 4 im Portfolio und Telco Verträge machen insgesamt weniger als 10% aus. Wie groß ist also das Volumen innerhalb der Kategorie? Ich denke nicht mehr als 5 bis 10 Mio und sie befinden sich ja schon im Ablauf. Also ich finde das ist alles nicht sehr bedeutend. Die Frage, warum so etwas überhaupt passiert ist sicher einem Wettlauf zwischen Compliance Methoden, KYC Verifikation und einer gewissen unethischen Energie von Anbietern und Händlern geschuldet, das Grenke ja auf kleinteiliges Massengeschäft setzt und somit schwarze Schafe, sofern sie nicht sofort aussortiert werden, erst später auftauchen, wenn Kunden sich mit Problemen melden. Ich würde sagen, dass ist Teil des Geschäftsrisikos und es handelt sich um ein spezifisches Produkt von vielen Tausenden, die finanziert wurden.





Viel interessanter ist doch die Frage, ob Grenke nicht auf einem Schatz von Leasingverträgen von Laptops, Handys und PCs und Servern sitzt, eine wesentliche Gruppe der Finanzierungen. Deren Preise hat sich auch im Zweitmarkt aufgrund der gestiegenen Preise für Speicherchips sehr stabil gehalten. Die Verwertungsgewinne waren mit knapp 10 Mio im Q2 schon bedeutend. Da könnte noch mehr kommen und die momentan höheren Loss Raten auffangen. Eine erhebliche stille Reserve.



