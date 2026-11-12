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    RBC belässt Gea auf 'Outperform' - Ziel 79 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Gea auf „Outperform“ bei 79 Euro
    • RBC vermutet persönliche Gründe hinter Kleberts Abschied
    • RBC erwartet keine Änderung der Gea-Strategie
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Gea auf 'Outperform' - Ziel 79 Euro
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Gea mit Blick auf den angekündigten Führungswechsel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Mit dem überraschenden, vorzeitigen Abschied des Chefs Stefan Klebert auf eigenen Wunsch gehe Ende April der zentrale Protagonist für die Wiederbelebung des Anlagenbauers in den vergangenen Jahren, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit der Geschäftsentwicklung dürfte dies aber nichts zu tun haben, sondern nur mit persönlichen Gründen. Daher erwarte er auch keine Änderung der künftigen Unternehmensstrategie./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 69,95 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 18:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -3,00 %/+14,12 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 79 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 79,00, was eine Steigerung von +13,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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