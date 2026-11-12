Meloni ohne Einwände gegen Costa bei Ukraine-Gesprächen

DUBLIN (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigt sich offen dafür, dass EU-Ratspräsident António Costa Europa bei Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertritt. Diese Frage falle sicherlich in den Zuständigkeitsbereich von Costa, sagte Meloni am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin darauf angesprochen vor Journalisten. "Ich hätte persönlich keinerlei Einwände dagegen."

Es bleibe dann jedoch weiter offen, wie die europäischen Länder vertreten werden sollen, die nicht in der EU sind, wie Großbritannien und Norwegen. "Aber ich denke, auch hierfür lässt sich eine Lösung finden", sagte Meloni.