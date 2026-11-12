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    ATX unterbricht Erholungsrally

    Aktien Wien Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Steigende Ölpreise drückten den ATX um 0,79 Prozent
    • Do&Co glänzte, Wienerberger verlor fünf Prozent
    • Strabag hob Ausblick an, Post blieb im Rahmen
    Aktien Wien Schluss - ATX unterbricht Erholungsrally
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Wieder steigende Ölpreise und teils negativ aufgenommene Unternehmenszahlen haben dem Wiener Aktienmarkt am Donnerstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Leitindex ATX unterbrach die Erholungsbewegung der ersten Wochenhälfte und schloss 0,79 Prozent leichter bei 6.685,89 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,80 Prozent auf 3.277,39 Zähler hinab.

    Das europäische Umfeld zeigte sich dagegen etwas höher, wobei mehrere Indizes im Verlauf Rekordstände markierten. Gute Unternehmensergebnisse, eine etwas nachlassende Furcht vor zu strenger Regulierung des KI-Bereichs und Friedenshoffnungen im Iran waren zuletzt wichtige Kurstreiber. Letztere erhielten am Donnerstag aber wieder einen kleinen Dämpfer durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, wonach die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. Die Öl- und Gaspreise stiegen folglich wieder etwas an.

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    In Wien lag der Fokus zudem auf einer Reihe von Unternehmensergebnissen. Strabag kamen zeitweise deutlich von ihrem jüngsten Rekordhoch zurück und büßten letztlich 2,7 Prozent ein. Der Baukonzern ist auch im dritten Quartal 2026 zweistellig gewachsen und erhöhte zudem seinen Margenausblick. Erste-Group-Analyst Michael Marschallinger sprach in einer ersten Reaktion von starken Zahlen. Die angehobene Prognose impliziere ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Gewinnschätzungen.

    Wienerberger-Aktien schlossen mit einem Minus von fünf Prozent an letzter Stelle im Leitindex. Der Ziegelhersteller hatte im dritten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten, bestätigte aber die im Oktober gesenkte Prognose für das Gesamtjahr 2026. Zwar habe das operative bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) das obere Ende der im Voraus veröffentlichten vorläufigen Spanne erreicht, die Absatzmengen seien jedoch schwach geblieben, kommentierte Erste-Group-Experte Marschallinger hierzu. Zudem würden Aussagen der Unternehmensführung auf höhere Belastungen durch Restrukturierungen schließen lassen.

    Gesucht waren dagegen die Anteilsscheine von Do&Co, sie stiegen als bester ATX-Wert um vier Prozent. Der Caterer übertraf mit seinem Umsatz- und Gewinnanstieg die Erwartungen und verwies auf eine "anhaltend starke Nachfrage" in allen Regionen und Unternehmensbereichen.

    Verhalten war die Reaktion auf die Ergebnisse der Österreichischen Post , der Aktienkurs fiel um 0,6 Prozent. Die Post legte in den ersten neun Monaten 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis zu. Barclays-Analyst Marco Limite sprach von Zahlen im Rahmen der Erwartungen, monierte jedoch die verschlechterten Paketvolumina im dritten Quartal. Die implizite Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deute zudem auf einen leichten Gewinnrückgang hin.

    AT&S-Papiere verloren mit Gegenwind der Nvidia-Affäre 3,5 Prozent. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang belastete die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters und strahlte in den breiteren Technologiesektor aus. Andererseits profitierten die Aktienkurse einiger Nvidia-Konkurrenten von der Hoffnung auf Marktanteilsgewinne, darunter auch jene einiger wichtiger AT&S-Kunden.

    Außerhalb des Leitindex fielen Semperit um sechs Prozent. Der Gummi- und Kautschukkonzern hatte Umsatz und operativen Gewinn spürbar gesteigert und bestätigte damit im Wesentlichen die im Oktober veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Erste-Analystin Vladimira Urbankova verwies jedoch auf vorsichtigere Aussagen des Managements im Zuge der Analystenkonferenz.

    Polytec meldete wegen Verkäufen und einer Werksschließung einen deutlichen Erlösrückgang. Die Ertragskraft konnte der Autozulieferer jedoch verbessern. Bereits vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen seine Ergebnisprognose gesenkt. Der seitdem gebeutelte Aktienkurs gab am Donnerstag um 4,9 Prozent nach./spa/APA/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 122,4 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 18:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +33,56 %/+167,13 % bedeutet.





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