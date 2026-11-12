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    Neuer Chef zum Jahresanfang

    Frasers regiert bei Boss durch

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    Für Sie zusammengefasst
    • Epstein übernimmt 2027 den Vorsitz bei Hugo Boss
    • Frasers Group hält mit 50,08 Prozent die Mehrheit
    • Grieder scheidet Ende 2026 auf eigenen Wunsch aus
    Frasers regiert bei Boss durch - Neuer Chef zum Jahresanfang
    Foto: Arne Dedert - DPA

    METZINGEN (dpa-AFX) - Die britische Frasers Group wird als neuer Hugo-Boss-Eigentümer die Unternehmensspitze beim Bekleidungshersteller neu besetzen. Frasers-Manager David Epstein werde zum Jahresanfang das Amt des Hugo-Boss-Vorstandsvorsitzenden von Daniel Grieder übernehmen, teilten die Metzinger am Donnerstagabend mit. Der Noch-Chef verlässt das Unternehmen den Angaben zufolge zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch. Die Boss-Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion rund zwei Prozent auf 37,55 Euro.

    Das britische Unternehmen hatte Ende Oktober bekannt gegeben, mit 50,08 Prozent der Boss-Anteile die absolute Mehrheit an den Deutschen zu halten. Damit wurde das am 1. September verkündete Ziel, nach dem knapp gescheiterten Übernahmeangebot durch den Kauf weiterer Aktien doch noch über 50 Prozent zu kommen, erreicht.

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    Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette Sports Direct. Zudem hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop Asos .

    Als Konsequenz aus dem Übernahmekampf hatte Aufsichtsratschef Stephan Sturm bereits Mitte September angekündigt, seinen Posten aufzugeben. Das Verhältnis zwischen dem Großaktionär und der Unternehmensführung war schon länger angespannt: Frasers hatte Aufsichtsratschef Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung.

    Die Briten versuchten bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots bewertete Frasers das Unternehmen mit rund 2,7 Milliarden Euro. Der Bekleidungshersteller mit Sitz im schwäbischen Metzingen hielt den gebotenen Preis von 38 Euro pro Aktie für zu niedrig und empfahl seinen Aktionären, das Angebot abzulehnen.

    Auch in Deutschland sind die Briten keine Unbekannten. So hatten sie Interesse an der Kette Sportscheck, die dann aber nach Italien verkauft wurde. Außerdem wurde im Frühjahr der Einstieg bei Puma bekannt gegeben.

    Hugo-Boss-Konzernchef Daniel Grieder ist seit rund fünf Jahren im Amt und hat das Unternehmen durch eine radikale Neuausrichtung zur Lifestyle-Marke umgebaut. Er fokussierte sich auf Digitalisierung, starkes Marketing sowie eine verjüngte Zielgruppe. Der Konzern hat weltweit 20.000 Beschäftigte - davon mehr als 4.400 in Deutschland.

    Der Bekleidungshersteller hatte einst auch schon dem Finanzinvestor Permira gehört. Er war 2007 über den Kauf des italienischen Modeunternehmens Valentino zur Hugo-Boss-Mehrheit gekommen. 2009 hatte der Investor den deutschen Hersteller aus dem italienischen Konzern herausgelöst und in die Holding Red & Black eingebracht. Valentino ging 2012 an einen Investor aus dem Golfstaat Katar. 2011 hatte sich Permira dann erstmals von Anteilen an Hugo Boss getrennt. Weitere Anteilsverkäufe erfolgten in den Folgejahren./he/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 5,49 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -7,73 %/+53,79 % bedeutet.





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