DIESE Wallstreet-Unternehmen setzten KI im Alltag profitabel ein

Morgan Stanley kam zu diesem Ergebnis, nachdem es rund 18.000 Unternehmensberichte ausgewertet hatte.

Laut Morgan Stanley berichten mittlerweile 44 Prozent der S&P 500-Unternehmen von mindestens einem messbaren Nutzen durch KI, gegenüber 32 Prozent vor einem Jahr – ein Anstieg um 12 Prozent.

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Direkte finanzielle Vorteile wie Kosteneinsparungen oder Umsatzsteigerungen werden von 26 Prozent der Unternehmen genannt – ein Anstieg gegenüber 16 Prozent.

Die Produktivität bleibt mit 32 Prozent der Unternehmen der am häufigsten genannte Vorteil.

Die Finanzbranche liegt an der Spitze: 67 Prozent der Finanzunternehmen berichten von konkreten Verbesserungen durch KI, gefolgt von Kommunikationsdienstleistern mit 61 Prozent und der Informationstechnologiebranche mit 51 Prozent.

Auch die Kosten rücken stärker in den Fokus: 22 Prozent der S&P-500-Unternehmen geben mittlerweile an, KI-bezogene Ausgaben zu haben – ein Anstieg gegenüber 8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten.

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Token-, Inferenz- und API-Kosten machen mit 51 Prozent den größten Anteil dieser Ausgaben aus und liegen damit über den Kosten für allgemeine Rechenleistung und Infrastruktur.

Morgan Stanley hat zudem 28 Unternehmen benannt, die durchweg quantifizierbare KI-Vorteile anführen und ein Aufwärtspotenzial von mindestens 10 Prozent gegenüber den Kurszielen der Bank aufweisen.

Zu dieser Liste gehören die Bank of America, eBay, die UnitedHealth Group, Procter & Gamble, Citigroup, JPMorgan Chase, Visa, American Express, GE Aerospace und Blackstone.

Unternehmen, die zu den obersten 10 Prozent gehören, was die häufige Erwähnung quantifizierbarer KI-Vorteile angeht, haben eine über dem breiten S&P 500 liegende Gewinnentwicklung verzeichnet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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