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    DIESE Wallstreet-Unternehmen setzten KI im Alltag profitabel ein

    KI-Boom

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    Eine zunehmende Anzahl von Unternehmen des S&P 500 profitiert erheblich von künstlicher Intelligenz (KI).

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Boom - DIESE Wallstreet-Unternehmen setzten KI im Alltag profitabel ein
    Foto: David Vives - unsplash

    Laut Morgan Stanley berichten mittlerweile 44 Prozent der S&P 500-Unternehmen von mindestens einem messbaren Nutzen durch KI, gegenüber 32 Prozent vor einem Jahr – ein Anstieg um 12 Prozent.

    Morgan Stanley kam zu diesem Ergebnis, nachdem es rund 18.000 Unternehmensberichte ausgewertet hatte.

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    Direkte finanzielle Vorteile wie Kosteneinsparungen oder Umsatzsteigerungen werden von 26 Prozent der Unternehmen genannt – ein Anstieg gegenüber 16 Prozent.

    Die Produktivität bleibt mit 32 Prozent der Unternehmen der am häufigsten genannte Vorteil.

    Die Finanzbranche liegt an der Spitze: 67 Prozent der Finanzunternehmen berichten von konkreten Verbesserungen durch KI, gefolgt von Kommunikationsdienstleistern mit 61 Prozent und der Informationstechnologiebranche mit 51 Prozent.

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    Auch die Kosten rücken stärker in den Fokus: 22 Prozent der S&P-500-Unternehmen geben mittlerweile an, KI-bezogene Ausgaben zu haben – ein Anstieg gegenüber 8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten.

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    Token-, Inferenz- und API-Kosten machen mit 51 Prozent den größten Anteil dieser Ausgaben aus und liegen damit über den Kosten für allgemeine Rechenleistung und Infrastruktur.

    Morgan Stanley hat zudem 28 Unternehmen benannt, die durchweg quantifizierbare KI-Vorteile anführen und ein Aufwärtspotenzial von mindestens 10 Prozent gegenüber den Kurszielen der Bank aufweisen.

    Zu dieser Liste gehören die Bank of America, eBay, die UnitedHealth Group, Procter & Gamble, Citigroup, JPMorgan Chase, Visa, American Express, GE Aerospace und Blackstone.

    Unternehmen, die zu den obersten 10 Prozent gehören, was die häufige Erwähnung quantifizierbarer KI-Vorteile angeht, haben eine über dem breiten S&P 500 liegende Gewinnentwicklung verzeichnet.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurRedakteurKrischan Orth
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