Enel legt beim Gewinn überraschend deutlich zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 9,909 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 18:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,27 %/-8,86 % bedeutet.