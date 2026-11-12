Enel legt beim Gewinn überraschend deutlich zu
- Enels bereinigter Gewinn steigt um sechs Prozent
- Der Gewinn übertrifft Analystenschätzungen deutlich
- Spanien und Amerika gleichen Italiens Schwäche aus
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres überraschend viel verdient. Der bereinigte Gewinn unter dem Strich legte um sechs Prozent auf etwas mehr als sechs Milliarden Euro zu, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten nur mit knapp 5,8 Milliarden Euro gerechnet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit 17,9 Milliarden Euro ebenfalls leicht über den Erwartungen. In seinem Heimatland kommt Enel zunehmend unter Druck. Während die Schwäche des italienischen Geschäfts anhält, wird dies immer mehr durch steigendes Wachstum in Spanien, Latein- und Nordamerika ausgeglichen./he/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 9,909 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 18:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,27 %/-8,86 % bedeutet.