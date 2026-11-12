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    Broadcom baut mit deutlichem Kursplus die Gewinnserie auf fünf Tage aus

    Aktie im Rampenlicht

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    Broadcom legt um 4,96 % zu und lässt damit den US Tech 100 deutlich hinter sich.

    Aktie im Rampenlicht - Broadcom baut mit deutlichem Kursplus die Gewinnserie auf fünf Tage aus
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Mit dem fünften Gewinntag in Folge setzt Broadcom seine Erholung fort. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Die Chipwerte zeigen kein einheitliches Bild: Während Advanced Micro Devices ebenfalls deutlich zulegt, gibt NVIDIA kräftig nach.

    Broadcom aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Broadcom konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,96 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Broadcom Aktie damit ein Gewinn von +16,69 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Broadcom eine positive Entwicklung von +11,54 % erlebt.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Bil.EUR € wert.

    Die Aktie von Broadcom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,79 %, über 10 Jahre bei 35,40 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Broadcom?

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,55 %. Intel notiert im Minus, mit -0,53 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -4,87 %. Qualcomm legt um +1,65 % zu Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,36 %.

    Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,69 %
    1 Monat +1,31 %
    3 Monate -8,96 %
    1 Jahr +8,11 %
    Stand: 12.11.2026, 19:00 Uhr

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    Lohnt sich ein Investment in die Broadcom Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Broadcom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Broadcom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Broadcom

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    +16,72 %
    +1,52 %
    -8,65 %
    +7,83 %
    +270,13 %
    +577,53 %
    +2.013,27 %
    +29.006,19 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z
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