Broadcom baut mit deutlichem Kursplus die Gewinnserie auf fünf Tage aus

Der heutige Anstieg bei Broadcom konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,96 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit dem fünften Gewinntag in Folge setzt Broadcom seine Erholung fort. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Die Chipwerte zeigen kein einheitliches Bild: Während Advanced Micro Devices ebenfalls deutlich zulegt, gibt NVIDIA kräftig nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der Broadcom Aktie damit ein Gewinn von +16,69 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Broadcom eine positive Entwicklung von +11,54 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Informationen zur Broadcom Aktie

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Bil.EUR € wert.

Die Aktie von Broadcom erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 52,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,79 %, über 10 Jahre bei 35,40 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Broadcom?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,55 %. Intel notiert im Minus, mit -0,53 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -4,87 %. Qualcomm legt um +1,65 % zu Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,36 %.

Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,69 % 1 Monat +1,31 % 3 Monate -8,96 % 1 Jahr +8,11 %

Stand: 12.11.2026, 19:00 Uhr

Leichte Gewinne im DAX und in den USA, deutliche Verluste bei deutschen Nebenwerten: PATRIZIA springt fast 23 Prozent nach oben, während Secunet und Ottobock zweistellig einbrechen.

Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Um bis zu 13 Prozent sackten die Papiere ab, zuletzt waren es noch 8 Prozent. Die hohen Verluste zogen …

Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z) war vom zyklischen Tief im Oktober 2022 bei 41,51 USD bis auf ein im Juni dieses Jahres bei 495,00 USD markiertes Allzeithoch haussiert. Der dort gestartete mittelfristige Abschwung ist intakt und drückte die Notierung bis zum 6. November knapp unter das letzte Korrekturtief vom März. Seither konnte der Wert eine dynamische Erholungsrally initiieren. Mit der gestern erreichten gestaffelten Widerstandszone wird nun der übergeordn...

Lohnt sich ein Investment in die Broadcom Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Broadcom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Broadcom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.