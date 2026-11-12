Mehr Tempo bei Bundeswehr-Infrastruktur

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bau von Kasernen und anderen Militäreinrichtungen soll vereinfacht und damit beschleunigt werden. Dieses Ziel verfolgt ein Gesetz zur Bundeswehr-Infrastruktur, das der Bundestag am Abend verabschiedet hat.

Wenn auch der Bundesrat dem Vorhaben zustimmt, werden für die Errichtung von Soldatenunterkünften, Munitionslagern und Truppenübungsplätzen unter anderem Fristen verkürzt und Umweltvorschriften gelockert. Außerdem wird Bauvorhaben der Bundeswehr ein "überragendes öffentliches Interesse" eingeräumt, damit sie bei den zuständigen Behörden bevorzugt behandelt werden.