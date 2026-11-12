DISTINKT, EINE NEUE, IN KALIFORNIEN LIZENZIERTE TALENTAGENTUR, ÜBERBRINGT DIE BARSTANGEN FÜR DIE PROFESSIONELLE VERTRETUNG MIT EINEM NEUEN MODELL FÜR GLOBALES TALENT

LOS ANGELES, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Distinkt, eine in Kalifornien lizenzierte Talentagentur, die menschliche Agenten mit proprietärer Technologie und KI-Workflows für jeden Kunden kombiniert, startete heute unter distinkt.com. Die Agentur wurde gegründet, um den Zugang zu professioneller Vertretung massiv zu erweitern und mehr kreative Talente weltweit mit entsprechenden Möglichkeiten zu verbinden.

Distinkt vertritt Schauspieler, Regisseure, Kreative, Produzenten, Redakteure und Fotografen. Es verbindet die persönliche Interessenvertretung und den Karriereaufbau der traditionellen Rechtsberatung mit einer Technologie, die dabei hilft, Chancen zu erkennen und die besten Verträge für die Mandanten auszuhandeln. Das nicht-exklusive Modell sieht nur Aufträge vor, die die Agentur selbst vermittelt.

Jeder Kunde wird von einem Team betreut, das menschliche Mitarbeiter mit drei Technologieebenen kombiniert: Jedem Kunden sind KI-Teammitglieder zugeordnet, die Möglichkeiten und Angebote bewerten und für die Überprüfung durch Agenten vorbereiten; spezialisierte KI-Agenten mit Expertise in Medien- und Karriereanalyse sowie in Verträgen und Gewerkschaften in den Bereichen Film, Fernsehen, Digitales und Werbung in den USA, Großbritannien, der EU, EMEA, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum; und Plattformprozesse, die bei Briefings, Verhandlungen, Buchungen, Verträgen, Terminplanung und Kontaktaufnahme unterstützen. Technologie übernimmt einen Großteil des traditionellen Arbeitsablaufs in Agenturen; menschliche Mitarbeiter treffen alle Entscheidungen.

„Wir glauben, dass professionelle Vertretung für jeden mit Talent zugänglich sein sollte", sagte Robert Herman, Mitbegründer und CEO von Distinkt. „Wir haben Distinkt so aufgebaut, dass die Technologie einen Großteil der Koordination und Verwaltung der Agenturarbeit übernimmt." Das versetzt unsere Agenten in die Lage, sich auf Beurteilung, Bewertung und Verhandlung zu konzentrieren, und bedeutet, dass wir weitaus mehr kreativen Talenten weltweit eine effektive Vertretung bieten können."

Distinkt startet mit über 1.200 Kunden in 43 Ländern. Schätzungen zufolge sind weltweit über zwei Millionen Schauspieler nicht vertreten, und mehr als 50 Millionen Kreative erzielen ein gewisses Einkommen. Laut Grand View Research wird die globale Kreativwirtschaft, die im Jahr 2026 ein Volumen von 310 Milliarden US-Dollar erreichte, bis 2033 voraussichtlich auf 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen.

„Das traditionelle Repräsentationsmodell hat der Branche unglaublich gute Dienste geleistet und dient auch weiterhin vielen Künstlern auf dem höchsten Niveau ihrer Karriere", sagte Gibbin. „Doch die wirtschaftlichen Gegebenheiten führen zwangsläufig dazu, dass ein großes Potenzial an Talenten nicht oder nur unzureichend repräsentiert wird." Distinkt soll mehr von ihnen einen echten Fürsprecher und einen Weg in die Kreativwirtschaft bieten."

Distinkt wurde von Robert Herman, Chris Gibbin und Chris Day gegründet und profitiert von der jahrzehntelangen Erfahrung des in Los Angeles und London ansässigen Trios in den Bereichen Talentvermittlung, Film- und Werbeproduktion, Werbung und Unterhaltung.

Kontakt:

Chris Day/Leiter der Kommunikationsabteilung

chris_day@distinkt.com

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