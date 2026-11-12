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    Deutsche Euroshop: Prognose für 2026 angehoben – Aktie auf Kurs

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    Deutsche EuroShop wächst und hebt die Prognose für 2026 an. Doch höhere Zinskosten belasten FFO und EPRA Earnings je Aktie, während Sondereffekte den Ausblick stützen.

    Deutsche Euroshop: Prognose für 2026 angehoben – Aktie auf Kurs
    Foto: Deutsche EuroShop AG
    • In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 2,5 % auf 202,5 Mio. €, das EBIT um 4,3 % auf 162,1 Mio. € und der Konzerngewinn um 5,6 % auf 98,8 Mio. €.
    • Die Vermietungsquote blieb mit 95,6 % hoch; die Mieterumsätze legten um 1,9 % zu, während die Besucherfrequenz um 1,5 % sank.
    • FFO und EPRA Earnings je Aktie gingen gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück: auf 1,37 € beziehungsweise 1,33 €. Als wesentlichen Grund nennt das Unternehmen den höheren Zinsaufwand.
    • Deutsche EuroShop hob die Jahresprognose 2026 für EBIT auf 220–225 Mio. €, EBT ohne Bewertungsergebnis auf 149–154 Mio. € und FFO auf 144–149 Mio. € an.
    • Die Prognoseanhebung beruht unter anderem auf höheren Mieten, Mieterabfindungen, erwarteten Kostensenkungen sowie einmaligen Erträgen und höheren Zinserträgen; insgesamt erwartet das Unternehmen rund 10 Mio. € zusätzlichen Ergebnisbeitrag.
    • Die Umsatzprognose für 2026 wurde auf 272–277 Mio. € angepasst (zuvor 269–277 Mio. €); die Sonderbeiträge sollen laut Unternehmen keine neue Ausgangsbasis für kommende Geschäftsjahre darstellen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2026, bei Deutsche Euroshop ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Deutsche Euroshop lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,460EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,66 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.976,74PKT (-1,09 %).


    Deutsche Euroshop

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    ISIN:DE0007480204WKN:748020
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