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    Rhapsido zeigt anhaltende Wirkung bei chronischer Nesselsucht

    Novartis

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rhapsido zeigte bei CIndU über 52 Wochen Wirkung
    • Das Sicherheitsprofil entsprach den CSU-Studien
    • Novartis plant Zulassungsanträge für CIndU
    Novartis - Rhapsido zeigt anhaltende Wirkung bei chronischer Nesselsucht
    Foto: EllaD - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in einer Phase-III-Studie auch über ein Jahr hinweg eine anhaltende Wirkung bei bestimmten Formen chronischer Nesselsucht gezeigt. Nun will der Pharmakonzern entsprechende Zulassungsanträge einreichen.

    Die Behandlung mit Rhapsido hat bei Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) über 52 Wochen zu anhaltenden Verbesserungen der Symptome geführt, teilte Novartis am Donnerstagabend mit. Das Sicherheitsprofil mit den bisherigen Studien mit der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) sei vergleichbar gewesen, hieß es weiter.

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    Rhapsido ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung der CSU zugelassen. Novartis will nun auf Basis der Daten zusätzliche Zulassungsanträge für die Behandlung der chronischen induzierbaren Urtikaria einreichen./ra/yz/AWP/he

    Novartis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 145,3 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5071. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 145,00CHF was eine Bandbreite von -27,75 %/-0,22 % bedeutet.





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