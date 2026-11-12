Rhapsido zeigt anhaltende Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Novartis
- Rhapsido zeigte bei CIndU über 52 Wochen Wirkung
- Das Sicherheitsprofil entsprach den CSU-Studien
- Novartis plant Zulassungsanträge für CIndU
BASEL (dpa-AFX) - Novartis hat mit seinem Medikament Rhapsido in einer Phase-III-Studie auch über ein Jahr hinweg eine anhaltende Wirkung bei bestimmten Formen chronischer Nesselsucht gezeigt. Nun will der Pharmakonzern entsprechende Zulassungsanträge einreichen.
Die Behandlung mit Rhapsido hat bei Patienten mit chronischer induzierbarer Urtikaria (CIndU) über 52 Wochen zu anhaltenden Verbesserungen der Symptome geführt, teilte Novartis am Donnerstagabend mit. Das Sicherheitsprofil mit den bisherigen Studien mit der chronischen spontanen Urtikaria (CSU) sei vergleichbar gewesen, hieß es weiter.
Rhapsido ist bereits in vielen Ländern zur Behandlung der CSU zugelassen. Novartis will nun auf Basis der Daten zusätzliche Zulassungsanträge für die Behandlung der chronischen induzierbaren Urtikaria einreichen./ra/yz/AWP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 145,3 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.
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Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5071. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 145,00CHF was eine Bandbreite von -27,75 %/-0,22 % bedeutet.
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"FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen habe der Pharmakonzern mit dem Medikament Del-desiran einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, konstatierte Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letzterer falle zwar kommerziell weniger ins Gewicht und Del-desiran dürfte auch keine große Rolle in den Analystenschätzungen gespielt haben. Doch der Fehlschlag sei der erste Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der 12 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Del-desiran-Herstellers Avidity mit Blick auf die frühen 2030er Jahre, wenn der Patentschutz für Cosenty, Kisqali und Kesimpta auslaufe."
...meines Erachtens eine ziemlich übertriebene Reaktion für einen so starken Player wie Novartis.
Ich habe die Aktie jetzt ca 10 Jahre und bis 2023 würde ich dir komplett zustimmen. Es war zum Haareraufen und ich musste mich mit den Dividenden und Wechselkursgewinnen trösten.