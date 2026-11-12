Brockhaus Technologies: 9M schwach – 2026 am Prognose-Unterrand
Weniger Umsatz, geringere Verluste: Brockhaus Technologies verbessert sein bereinigtes EBITDA und zieht rund ein Drittel seiner Aktien ein. Die Jahresprognose bleibt jedoch verhalten.
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- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Brockhaus Technologies mit den fortgeführten Geschäftsbereichen einen Umsatz von 20,0 Mio. Euro, nach 21,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA verbesserte sich trotz des Umsatzrückgangs auf minus 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: minus 2,2 Mio. Euro), vor allem durch geringere Personal- und sonstige Aufwendungen.
- IHSE erreichte ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Mio. Euro und steigerte die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,3 Prozent (Vorjahr: 12,3 Prozent).
- Bei IHSE sanken die Umsätze in Amerika deutlich auf 2,8 Mio. Euro; in EMEA stiegen sie auf 15,1 Mio. Euro und in APAC leicht auf 2,1 Mio. Euro.
- Das Aktienrückkaufangebot über rund 90 Mio. Euro wurde abgeschlossen: 3.592.000 Aktien wurden zu je 25 Euro zurückgekauft und eingezogen. Die Zahl der ausstehenden Aktien sank dadurch um rund 34,4 Prozent auf 6,9 Millionen.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen Umsatz und bereinigtes EBITDA jeweils am unteren Ende der Prognosespanne: 30–32 Mio. Euro Umsatz und 0–2 Mio. Euro bereinigtes EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2026, bei Brockhaus Technologies ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,375EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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