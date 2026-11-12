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    Allgeier wächst im Q3: Umsatz +6 %, EBITDA +8 % – Prognose bestätigt

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    Mehr Umsatz, höhere Profitabilität: Allgeier legt im dritten Quartal 2026 zu und bestätigt die Jahresprognose. Sonderkosten und eine höhere Nettoverschuldung trüben das Bild.

    Allgeier wächst im Q3: Umsatz +6 %, EBITDA +8 % – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz im fortgeführten Geschäft um 6 Prozent auf 82 Mio. Euro.
    • Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 8 Prozent auf 14,1 Mio. Euro; die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 16,6 Prozent.
    • In den ersten neun Monaten lag der Umsatz bei 244 Mio. Euro (+9 Prozent) und das bereinigte EBITDA bei 31,6 Mio. Euro (+7 Prozent).
    • Außerordentliche Kosten von rund 2,4 Mio. Euro, vor allem für Personalabbau, drückten das berichtete EBITDA im Quartal auf 11,7 Mio. Euro.
    • Allgeier bestätigt die Jahresprognose 2026: 335–375 Mio. Euro Umsatz und 46–52 Mio. Euro bereinigtes EBITDA bei einer Marge von 13,0–13,5 Prozent.
    • Die Nettoverschuldung stieg zum 30. September auf 83 Mio. Euro, vor allem durch Dividendenzahlung und Aktienrückkauf; die liquiden Mittel betrugen 23 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Allgeier ist am 13.11.2026.

    Der Kurs von Allgeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,90 % im Minus.


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