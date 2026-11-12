CTS Eventim bleibt auf Wachstumskurs: Profitables Wachstum 2026 97 0 Kommentare

Mehr Umsatz, höheres Ergebnis: Nach neun Monaten 2026 liegt der Konzern auf Wachstumskurs. Trotz eines schwächeren dritten Quartals hält der Vorstand an der Jahresprognose fest.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.



Verfasst von wO Newsflash

wallstreetONLINE bei Google bevorzugen. Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen