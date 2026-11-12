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    CTS Eventim bleibt auf Wachstumskurs: Profitables Wachstum 2026

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    Mehr Umsatz, höheres Ergebnis: Nach neun Monaten 2026 liegt der Konzern auf Wachstumskurs. Trotz eines schwächeren dritten Quartals hält der Vorstand an der Jahresprognose fest.

    CTS Eventim bleibt auf Wachstumskurs: Profitables Wachstum 2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 8,1 % auf 2,322 Mrd. Euro.
    • Das bereinigte EBITDA wuchs um 6,3 % auf 359,1 Mio. Euro; die Marge betrug 15,5 %.
    • Im Ticketing legte der Umsatz um 13,1 % auf 708,7 Mio. Euro zu. Die verkaufte Ticketmenge stieg von 121,3 auf 123,2 Mio.
    • Im Live Entertainment erhöhte sich der Umsatz um 5,7 % auf 1,646 Mrd. Euro; das bereinigte EBITDA stieg kräftig um 17,0 % auf 93,7 Mio. Euro.
    • Im dritten Quartal sank der Konzernumsatz um 5,3 % auf 809,1 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA um 2,6 % auf 133,8 Mio. Euro.
    • Der Vorstand hält an seiner Jahresprognose für 2026 fest und zeigt sich optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei CTS Eventim ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von CTS Eventim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,80 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 56,50EUR das entspricht einem Minus von -0,44 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.807,87PKT (-1,25 %).


    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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