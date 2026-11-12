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    SATIM unterzeichnet Vertrag mit dem polnischen Verteidigungsministerium über SAR-Analysesoftware

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    Der Vertrag stärkt Polens Fähigkeit, Satellitenradarbilder aus dem MikroSAR-Programm in verwertbare Informationen umzuwandeln.

    KRAKÓW, Polen, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- SATIM hat bekannt gegeben, dass es einen Vertrag mit dem polnischen Verteidigungsministerium zur Bereitstellung von Software für die automatisierte Analyse von Satelliten-SAR-Bildern (Synthetic Aperture Radar) abgeschlossen hat. Die Beschaffung wurde von der 2. Regionalen Logistikbasis für ARGUS (Die Polnische Agentur für Geoinformation und Satellitendienste) durchgeführt.

    SATIM signs contract with the Polish Ministry of National Defence.

    Das System wird das polnische MikroSAR-Erdbeobachtungsprogramm unterstützen und Analysten dabei helfen, relevante Informationen aus Radarbildern zu gewinnen. SAR-Satelliten können zwar auch bei Dunkelheit und durch Wolken hindurch Bilder aufnehmen, die Interpretation dieser Bilder kann jedoch eine Herausforderung darstellen und zeitaufwändig sein. Die automatisierte Analyse hilft Analysten, große Datenmengen zu verarbeiten und das nötige Situationsbewusstsein aufzubauen, um handeln zu können.

    Die hier betrachtete Software bietet automatische Erkennung und Klassifizierung von Hunderten von Objekten auf Schiffen, Flugzeugen und Fahrzeugen in SAR-Bildern. Mit maschinenlesbaren Ausgaben, automatisierten Warnmeldungen und Berichten unterstützt es souveräne Programme, die sowohl nationale als auch kommerzielle Satellitenkonstellationen nutzen, die in der Lage sind, Hunderte von Bildern pro Tag zu erzeugen.

    „Der Zugang zu SAR-Bildern ist nur der erste Schritt. Der Wert ergibt sich aus der schnellen, konsistenten und umfassenden Gewinnung nützlicher Informationen", sagte Jacek Strzelczyk, CEO von SATIM. „Dieser Vertrag ermöglicht es uns, die souveränen Aufklärungsfähigkeiten Polens zu unterstützen und zu demonstrieren, wie die automatisierte Analyse Analysten dabei hilft, Radardaten effektiver zu nutzen."

    Da Verteidigungsorganisationen Zugang zu immer mehr SAR-Bildern erhalten, wird die Fähigkeit, diese in großem Umfang zu analysieren, zunehmend wichtiger. SATIM entwickelt seine Technologie so, dass sie mit Bildmaterial von verschiedenen SAR-Sensoren arbeitet und Polen und seinen Verbündeten dabei hilft, die stetig wachsenden Mengen an Radardaten in zeitnahe Informationen umzuwandeln.

    Über SATIM

    SATIM ist ein polnisches Unternehmen, das sich auf die automatisierte Analyse von SAR-Bildern (Synthetic Aperture Radar) spezialisiert hat. Die Software unterstützt die Erkennung und Klassifizierung von Objekten in SAR-Daten für Anwendungen in den Bereichen Aufklärung, Überwachung und Erkundung.

    SATIM Logo

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    SATIM unterzeichnet Vertrag mit dem polnischen Verteidigungsministerium über SAR-Analysesoftware Der Vertrag stärkt Polens Fähigkeit, Satellitenradarbilder aus dem MikroSAR-Programm in verwertbare Informationen umzuwandeln.KRAKÓW, Polen, 12. November 2026 /PRNewswire/ - SATIM hat bekannt gegeben, dass es einen Vertrag mit dem polnischen …
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