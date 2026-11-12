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    Highlight Communications legt 9-Monatszahlen 2026 vor

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    Weniger Umsatz, deutlich höheres EBITDA: Der Konzern senkt seine Kosten und reduziert den Verlust. Während das Filmgeschäft wächst, verliert das Segment Sport und Event an Boden.

    Highlight Communications legt 9-Monatszahlen 2026 vor
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 3,1 % auf 256,5 Mio. CHF, vor allem wegen geringerer Erlöse im Segment Sport und Event.
    • Das EBITDA stieg dank Kostensenkungen um 40,3 Mio. CHF auf 95,9 Mio. CHF (+72,6 %).
    • Das EBIT verbesserte sich deutlich auf –10,5 Mio. CHF nach –31,6 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.
    • Der Konzernverlust nach Steuern verringerte sich von 41,4 Mio. CHF auf 20,8 Mio. CHF; das Ergebnis je Aktie lag bei –0,27 CHF.
    • Der Umsatz im Filmsegment wuchs um 4,9 % auf 199,0 Mio. CHF, während Sport und Event einen Rückgang um 23,4 % auf 57,4 Mio. CHF verzeichnete.
    • Die Zahlungsmittel stiegen auf 25,5 Mio. CHF; das Eigenkapital war zum 30. September 2026 mit –22,7 Mio. CHF negativ.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Highlight Communications ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,5790EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,36 % im Minus.


    Highlight Communications

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    -89,59 %
    ISIN:CH0006539198WKN:920299
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