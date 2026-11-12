Highlight Communications legt 9-Monatszahlen 2026 vor 65 0 Kommentare

Weniger Umsatz, deutlich höheres EBITDA: Der Konzern senkt seine Kosten und reduziert den Verlust. Während das Filmgeschäft wächst, verliert das Segment Sport und Event an Boden.

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Verfasst von wO Newsflash

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