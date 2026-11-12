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    Draegerwerk: Rückkauf eigener Aktien abgeschlossen – Abschlussmeldung

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    Aktien für die Belegschaft, Restbestand für die Börse: Dräger hat seinen Rückkauf abgeschlossen und will die übrigen 12.520 Vorzugsaktien in den kommenden Wochen verkaufen.

    Draegerwerk: Rückkauf eigener Aktien abgeschlossen – Abschlussmeldung
    Foto: Drägerwerk AG
    • Drägers am 1. Juli 2026 gestarteter Aktienrückkauf für das jährliche Belegschaftsaktienprogramm wurde am 11. November formal abgeschlossen.
    • Zwischen dem 1. Juli und dem 12. August kaufte Dräger insgesamt 60.000 Vorzugsaktien zurück.
    • Nach dem 12. August pausierte der Rückkauf; bis zum Abschluss des Programms wurden keine weiteren Aktien erworben.
    • 47.480 der zurückgekauften Aktien wurden für das Belegschaftsaktienprogramm verwendet.
    • Die verbleibenden 12.520 Vorzugsaktien sollen in den kommenden Wochen ausschließlich über die Börse verkauft werden.
    • Der Rückkauf und der geplante Verkauf erfolgen über eine von Dräger beauftragte Bank; der Vorstand war vom Belegschaftsaktienprogramm ausgeschlossen.

    Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 110,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 110,80EUR das entspricht einem Plus von +0,36 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.971,69PKT (-1,12 %).


    Draegerwerk

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    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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