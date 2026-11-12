Börsen Update USA - 12.11. - US Tech 100 schwach -0,15 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der wO USA Ind. 30 bewegt sich bei 52.490,13 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +2,51 %, Travelers Companies +2,05 %, Johnson & Johnson +1,64 %, Amazon +1,50 %, Merck & Co +1,23 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,42 %, Honeywell Technologies -1,07 %, Boeing -0,77 %, Goldman Sachs Group -0,75 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.325,82 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Broadcom +5,25 %, Advanced Micro Devices +3,96 %, Alphabet +2,92 %, Alphabet Registered (C) +2,81 %, Xcel Energy +2,77 %
Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -18,02 %, CoreWeave Registered (A) -7,08 %, Keurig Dr Pepper -6,14 %, Moderna -4,70 %, SanDisk Corporation -3,97 %
Der wO USA All Ind. 500 steht bei 7.609,36 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Broadcom +5,25 %, Arista Networks +4,44 %, Valero Energy +4,23 %, Advanced Micro Devices +3,96 %, Skyworks Solutions +3,91 %
Flop-Werte: Corteva -13,43 %, Global Payments -10,40 %, Super Micro Computer -10,35 %, Keurig Dr Pepper -6,14 %, Moderna -4,70 %
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