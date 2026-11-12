Ergebnisse von THE ADECCO GROUP für das 3. Quartal 2026

ZÜRICH, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- HIGHLIGHTS

Organisches Umsatzwachstum von +3,7 % (TDA) gegenüber dem Vorjahr; anhaltende Wachstumsdynamik in der Zeitarbeit; Festvermittlung wieder auf Wachstumskurs

Adecco +4,7 % im Vergleich zum Vorjahr: Amerika +9 %, EMEA (ohne Frankreich) +8 % und Asien-Pazifik +5 %

Akkodis unverändert gegenüber dem Vorjahr; LHH +1 % gegenüber dem Vorjahr, Professional Recruitment Solutions +6 %

Bruttomarge 18,9 %, -30 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr sowie 30 Basispunkte über dem Vorquartalswert, getragen vom Geschäftsmix und einer konsequenten Preisgestaltung

EBITA 213 Mio. € (ohne Sondereffekte), +10 % gegenüber dem Vorjahr, anhaltendes profitables Wachstum

Die EBITA-Marge betrug 3,6 % (ohne Sondereffekte) und lag damit dank einer starken betrieblichen Hebelwirkung um 20 Basispunkte über dem Vorjahreswert, bei einer Produktivitätssteigerung von 5 % gegenüber dem Vorjahr sowie einer hohen organischen Drop-down-Quote von 64 %

Betriebsergebnis 180 Mio. €, +14 % gegenüber dem Vorjahr

Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) 0,65 €, +23 % gegenüber dem Vorjahr; bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,79 €, +17 % gegenüber dem Vorjahr

Betriebscashflow von 213 Mio. €, +6 % gegenüber dem Vorjahr; Cash-Conversion-Ratio der letzten zwölf Monate: 84 %

Weiterer Schuldenabbau, mit einem Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) von 2,5x, -0,6x im Jahresvergleich und -0,2x im Quartalsvergleich; auf Kurs, einen Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) von ≤1,5x bis Ende 2027 zu erreichen

Vereinfachung der Organisation und Ausrichtung der Führungsebene auf Wachstum und Margenverbesserung; Erzielung zusätzlicher Einsparungen von 75 Millionen Euro auf Jahresbasis bis zum dritten Quartal 2027

Denis Machuel, Geschäftsführer der Adecco Group, kommentierte:

„Wir befinden uns auf einem positiven Kurs mit kontinuierlichem Wachstum und einer starken betrieblichen Hebelwirkung, die zu einer verbesserten Rentabilität und einem Schuldenabbau führt. Wir sehen ermutigende Entwicklungen am Markt mit einer guten Dynamik in der Zeitarbeit und einer Rückkehr zum Wachstum in der Festvermittlung.

„Wir ergreifen Maßnahmen, um unsere Organisation weiter zu vereinfachen und verwandte Dienstleistungen zusammenzuführen, um den Kunden den vollen Wert der Gruppe so effizient wie möglich zu bieten sowie die wachsende Nachfrage zu bedienen. Diese Weiterentwicklung wird unser Betriebsmodell stärken, die Margenverbesserung unterstützen und bis zum dritten Quartal 2027 zusätzliche Einsparungen von 75 Millionen Euro auf Jahresbasis erzielen. Dies kommt zu den 200 Millionen Euro hinzu, die in den letzten drei Jahren erzielt wurden.

„Wir stützen unsere starke Geschäftsentwicklung weiterhin auf konsequente Umsetzung, Kundennähe sowie kontinuierliche Investitionen in Technologie, insbesondere in den Einsatz modernster agentenbasierter KI in großem Maßstab."

Vollständige Pressemitteilung

Webcastangaben | Investoren und Analysten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investorenbeziehungen investor.relations@adeccogroup.com +41 (0)44 878 88 88 Pressestelle media@adeccogroup.com +41 (0) 79 876 09 21

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ergebnisse-von-the-adecco-group-fur-das-3-quartal-2026-302938300.html