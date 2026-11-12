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    Hohes Handelsvolumen: PVA TePla dreht ins Plus

    Auf Höhenflug

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    PVA TePla legt um 3,83 % zu, während Applied Materials und AIXTRON nachgeben.

    Auf Höhenflug - Hohes Handelsvolumen: PVA TePla dreht ins Plus
    Foto: adobe.stock.com

    Der Handelsumsatz bei PVA TePla erreicht bereits das 2,3-Fache des gesamten Vortags. Die Aktie dreht ins Plus, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich um 2,24 % nachgegeben hat. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

    PVA TePla Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 12.11.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PVA TePla in den letzten drei Monaten Verluste von -14,05 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -9,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +19,91 % gewonnen.

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    Während PVA TePla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,01 %.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,74 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -1,29 %.

    Die Aktie von PVA TePla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,25 %, über 10 Jahre bei 27,05 %.

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    PVA TePla (ISIN DE0007461006) baut Kristallzuchtanlagen, Vakuum- und Hochtemperatursysteme sowie Ultraschall-Prüfgeräte, vor allem für Halbleiter- und Industriekunden. Der Konzern ist ein internationaler Spezialist in technologischen Nischen. Konkurrenten: Linton bei Kristallzucht, Nordson Sonoscan bei Ultraschallprüfung. Mögliche Differenzierungsmerkmale: kundenspezifische Prozesskompetenz und das Angebot von Materialherstellung bis Qualitätskontrolle.

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 592,47 Mio.EUR € wert.

    PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,06 %
    1 Monat -16,11 %
    3 Monate -14,05 %
    1 Jahr +19,49 %
    Stand: 12.11.2026, 20:00 Uhr

    PVA TePla Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    PVA TePla

    +4,25 %
    -9,38 %
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    -14,88 %
    +17,82 %
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    -41,17 %
    +1.042,14 %
    +112,87 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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