Reply: Verwaltungsrat billigt Quartalsbericht zum 30. September 2026
Mehr Umsatz, höhere Gewinne: Reply wächst in den ersten neun Monaten 2026 um 9,2 % und setzt mit Investitionen in KI und Weiterbildung auf die Zukunft.
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- Der Verwaltungsrat von Reply genehmigte am 12. November 2026 den Finanzbericht für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2026.
- Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,2 % auf 1.987,9 Mio. Euro.
- Das EBITDA erhöhte sich auf 354,9 Mio. Euro; die EBITDA-Marge lag bei 17,9 %.
- Das EBIT betrug 286,7 Mio. Euro, der Gewinn vor Steuern 291,6 Mio. Euro – beide Werte lagen über dem Vorjahr.
- Im dritten Quartal 2026 erzielte Reply 676,0 Mio. Euro Umsatz, 121,7 Mio. Euro EBITDA, 97,0 Mio. Euro EBIT und 97,4 Mio. Euro Vorsteuergewinn.
- Die Nettofinanzposition blieb mit 397,0 Mio. Euro positiv. Reply setzt unter anderem auf Investitionen in KI, darunter Agentic AI und Physical AI, sowie auf die Weiterbildung der Mitarbeitenden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Reply ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Reply lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 138,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,23 % im Plus.
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