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    Gold-Abverkauf, Nvidia-Klagewelle voraus, Trump eskaliert!

    Marktgeflüster

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    Nun beginnt die Aufarbeitung, wieviel der Nvidia-Chips nach China gelangt sind - vermutlich mit dem Wissen von Jensen Huang. Damit stehen vor ganz am Beginn eines schmerzhaften Prozesses für Nvidia und Trump-Regierung

    Nach dem Rücktritt von Jensen Huang steht Nvidia vor einer Klagewelle, Gold wird abverkauft, Dollar und Renditen steigen, und Trump eskaliert völlig! Nun beginnt die Aufarbeitung, wieviel der Nvidia-Chips nach China gelangt sind - vermutlich mit dem Wissen von Jensen Huang. Damit stehen vor ganz am Beginn eines Prozesses, der sowohl Nvidia als auch die Trump-Regierung (vor allem Handelsminister  Lutnik) in schwere Bedrängnis bringen wird! Trump eskaliert unterdessen: er beendet mit einem Tweet die Verhandlungen mit dem Iran, die Vance führen wollte - und fordert den Vizepräsident auf, gegen die US-Demokraten vorzugehen. Das ist faktisch die Rache Trumps an Vance - und zeigt, dass sich Trump nun angesichts der Niederlage der US-Republikaner radikalisiert. Schläge gegen den Iran scheinen da nur noch eine Frage der Zeit zu sein!

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    Hinweis aus Video: Nvidia und China: Die Rolle der „Fixerin“ Alice Huang

     

    Das Video "Gold-Abverkauf, Nvidia-Klagewelle voraus, Trump eskaliert!" sehen Sie hier..





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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Gold-Abverkauf, Nvidia-Klagewelle voraus, Trump eskaliert! Nach dem Rücktritt von Jensen Huang steht Nvidia vor einer Klagewelle, Gold wird abverkauft, Dollar und Renditen steigen, und Trump eskaliert völlig!

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