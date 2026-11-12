Nach dem Rücktritt von Jensen Huang steht Nvidia vor einer Klagewelle, Gold wird abverkauft, Dollar und Renditen steigen, und Trump eskaliert völlig! Nun beginnt die Aufarbeitung, wieviel der Nvidia-Chips nach China gelangt sind - vermutlich mit dem Wissen von Jensen Huang. Damit stehen vor ganz am Beginn eines Prozesses, der sowohl Nvidia als auch die Trump-Regierung (vor allem Handelsminister Lutnik) in schwere Bedrängnis bringen wird! Trump eskaliert unterdessen: er beendet mit einem Tweet die Verhandlungen mit dem Iran, die Vance führen wollte - und fordert den Vizepräsident auf, gegen die US-Demokraten vorzugehen. Das ist faktisch die Rache Trumps an Vance - und zeigt, dass sich Trump nun angesichts der Niederlage der US-Republikaner radikalisiert. Schläge gegen den Iran scheinen da nur noch eine Frage der Zeit zu sein!

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Hinweis aus Video: Nvidia und China: Die Rolle der „Fixerin“ Alice Huang

Das Video "Gold-Abverkauf, Nvidia-Klagewelle voraus, Trump eskaliert!" sehen Sie hier..