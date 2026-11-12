Delticom überrascht im Q3: Operatives EBITDA steigt auf 9,2 Mio. €
Weniger Umsatz, mehr Ertrag: Delticom legt dank verbesserter Kostenstruktur beim operativen Ergebnis kräftig zu und bestätigt die Jahresprognose.
Foto: vadimborkin - 258917169
- In den ersten neun Monaten 2026 sank Delticoms Bruttowarenvolumen um 7,9 % auf 388 Mio. € und der Umsatz um 7,3 % auf 318 Mio. €.
- Das operative EBITDA stieg trotz des Umsatzrückgangs um 38,7 % auf 9,2 Mio. €, vor allem dank einer verbesserten Kostenstruktur.
- Das EBIT verbesserte sich auf 1,6 Mio. € nach −2,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum; das Konzernergebnis lag bei −0,5 Mio. € nach −3,2 Mio. €.
- Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 17,4 % auf 20,0 %.
- In Deutschland stieg der Absatz von Pkw-, Offroad- und Llkw-Reifen an Verbraucher um rund 6 %; besonders Ganzjahresreifen legten mit 11 % zu.
- Delticom bestätigte die Jahresprognose: 480–520 Mio. € Umsatz und 19–24 Mio. € operatives EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, um 14:30 Uhr, bei Delticom ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,33 % im
Minus.
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