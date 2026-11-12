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    Delticom überrascht im Q3: Operatives EBITDA steigt auf 9,2 Mio. €

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    Weniger Umsatz, mehr Ertrag: Delticom legt dank verbesserter Kostenstruktur beim operativen Ergebnis kräftig zu und bestätigt die Jahresprognose.

    Delticom überrascht im Q3: Operatives EBITDA steigt auf 9,2 Mio. €
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • In den ersten neun Monaten 2026 sank Delticoms Bruttowarenvolumen um 7,9 % auf 388 Mio. € und der Umsatz um 7,3 % auf 318 Mio. €.
    • Das operative EBITDA stieg trotz des Umsatzrückgangs um 38,7 % auf 9,2 Mio. €, vor allem dank einer verbesserten Kostenstruktur.
    • Das EBIT verbesserte sich auf 1,6 Mio. € nach −2,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum; das Konzernergebnis lag bei −0,5 Mio. € nach −3,2 Mio. €.
    • Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 17,4 % auf 20,0 %.
    • In Deutschland stieg der Absatz von Pkw-, Offroad- und Llkw-Reifen an Verbraucher um rund 6 %; besonders Ganzjahresreifen legten mit 11 % zu.
    • Delticom bestätigte die Jahresprognose: 480–520 Mio. € Umsatz und 19–24 Mio. € operatives EBITDA.

    Der nächste wichtige Termin, um 14:30 Uhr, bei Delticom ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Delticom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,33 % im Minus.


    Delticom

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    ISIN:DE0005146807WKN:514680
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