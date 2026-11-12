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    Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt CTS Eventim nach Q3 auf Buy
    • Umsatz blieb laut Jefferies unter den Erwartungen
    • Bereinigtes Ebitda entsprach der Konsensschätzung
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Umsatz des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters sei schwächer als erwartet, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,13 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 20:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +18,26 %/+73,91 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 100 Euro



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