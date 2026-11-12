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    Mindestlaufzeiten für Forscher-Verträge

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag beschließt Reform für bessere Bedingungen
    • Erstverträge vor Promotion müssen drei Jahre umfassen
    • Nach der Promotion gelten zwei Jahre Mindestlaufzeit
    Mindestlaufzeiten für Forscher-Verträge
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat eine Reform des sogenannten Befristungsrechts beschlossen, um die Arbeitsbedingungen angehender Wissenschaftler zu verbessern. Damit werden unter anderem Mindestvertragslaufzeiten bei akademischen Anstellungsverhältnissen vorgeschrieben.

    Durch diese Neuregelung schaffe man mehr Verlässlichkeit für junge Forscher und Perspektiven für Talente, sagte Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU). Seit langem wird beklagt, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler - vor allem zu Beginn ihrer Laufbahn - nur befristet beschäftigt sind, weshalb akademische Karrieren oft von Jahren beruflicher Unsicherheit geprägt sind.

    Aus diesem Grund werden im Wissenschaftszeitvertragsgesetz nun erstmals bundesweit einheitliche Mindestlaufzeiten für Erstverträge eingeführt: Sie müssen die drei Jahre vor einer Promotion sowie die ersten zwei Jahre nach Erwerb des Doktortitels umfassen./ax/DP/he






    Verfasst von dpa-AFX
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