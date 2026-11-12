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    Vierter Gewinntag: Advanced Micro Devices setzt Kursanstieg fort

    Im Blickpunkt

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    Advanced Micro Devices legt um 5,19 % zu, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zeitweise noch 1,47 % im Minus notiert.

    Im Blickpunkt - Vierter Gewinntag: Advanced Micro Devices setzt Kursanstieg fort
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Die Gewinnserie bei Advanced Micro Devices hält den vierten Handelstag in Folge an. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar. Die Chipwerte zeigen kein einheitliches Bild: Während Broadcom deutlich zulegt, gerät NVIDIA nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang unter Druck.

    Advanced Micro Devices aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2026

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Advanced Micro Devices einen Gewinn von +28,70 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Advanced Micro Devices Aktie damit ein Gewinn von +25,97 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,04 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +190,24 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um -0,30 %. Advanced Micro Devices entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +25,97 %
    1 Monat -3,04 %
    3 Monate +28,70 %
    1 Jahr +150,08 %
    Stand: 12.11.2026, 21:00 Uhr

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -5,24 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,72 %. Broadcom legt um +5,96 % zu

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    AMD entwickelt als fabless Chipanbieter Prozessoren, Grafikchips und adaptive SoCs für Rechenzentren, PCs, Spielekonsolen und Industrie. Kernprodukte sind Ryzen, EPYC, Radeon und Instinct-KI-Beschleuniger. Bei x86-CPUs ist AMD Intels wichtigster Rivale; bei GPUs und KI konkurriert es vor allem mit Nvidia. Stärken sind Chiplet-Designs, das breite CPU-/GPU-Portfolio und kundenspezifische Konsolenchips. Bei KI-Software ist Nvidias Ökosystem ein Wettbewerbsvorteil.

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 870,39 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 68,30 %. Über 5 Jahre lag sie bei 32,53 %, über 10 Jahre bei 55,87 %.

    Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Advanced Micro Devices Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Advanced Micro Devices Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Advanced Micro Devices

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    ISIN:US0079031078WKN:863186
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