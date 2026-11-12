Costa sieht Europa bei Ukraine-Gesprächen als Team

DUBLIN (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa sieht keine Spaltung der Europäer in der Frage, wer sie bei Ukraine-Russland-Gesprächen vertreten könnte. Man wolle an diplomatischen Gesprächen mit Russland teilnehmen und arbeite als Team, sagte Costa nach dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin. In der EU ist seit längerer Zeit strittig, wer für die Europäer bei Ukraine-Russland-Gesprächen den Platz einnehmen könnte.

Costa nannte keine konkrete Person, sagte aber, es gebe für verschiedene Themen die jeweils richtige Person für Gespräche. Gehe es etwa um die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine oder einen möglichen EU-Beitritt, dann könne nur die Europäische Union darüber diskutieren. Über Sicherheitsgarantien sollte nach Ansicht des EU-Ratspräsidenten demnach die sogenannte Koalition der Willigen verhandeln, der etwa 35 Staaten angehören, die die Ukraine unterstützen. Und nur die Ukraine habe das Recht, über territoriale Fragen zu sprechen.