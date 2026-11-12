Burnham will Deal mit der EU über Zielgerade bringen

Bis zum EU-Großbritannien-Gipfel in Brüssel am 20. November wolle man den Deal über die Ziellinie bringen, sagte der Premier. Von der Leyen sprach von "harten Verhandlungen" vor einem "wichtigen Gipfel".

DUBLIN (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Andy Burnham hat Hoffnungen auf einen bevorstehenden Deal über eine Annäherung seines Landes an die EU gemacht. "Wir haben einen potenziellen Deal in Aussicht, der britischen Unternehmen zugutekommen kann durch Bürokratieabbau und Kostensenkungen", sagte der Labour-Politiker vor einem Gespräch mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Auch Verbraucher und junge Menschen könnten davon profitieren, sagte Burnham bei dem Treffen am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin.

Studieren und Arbeiten in Großbritannien wieder einfacher?

Britische Medien hatten bereits in den vergangenen Wochen berichtet, London und Brüssel könnten sich auf Vereinfachungen im Handel mit Lebensmitteln einigen. Notwendig wäre dafür, dass sich die Briten zur Einhaltung europäischer Standards verpflichten - was wiederum ihre Möglichkeiten zu Handelsabkommen mit anderen Staaten wie den USA einschränkt. Auch ein Programm, das jungen Menschen das Studieren und Arbeiten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtern soll, und schon seit langem im Gespräch ist, könnte demnach bald Realität werden.

Großbritannien trat Ende Januar 2020 nach zähen Verhandlungen über ein Austrittsabkommen aus der Europäischen Union aus und trug damit dem knappen Ergebnis des EU-Referendums im Jahr 2016 Rechnung. Seitdem versuchten britische Politiker dem leidigen Thema weitgehend zu entkommen. Andy Burnham befeuerte hingegen eine neue Debatte über eine Annäherung und brachte sogar einen Wiedereintritt als Möglichkeit ins Spiel. In Umfragen spricht sich längst eine deutliche Mehrheit der Briten für den Exit vom Brexit aus.

Von der Leyen rief auf der Plattform X zu einem Gipfel voller Ambition und konkreter Ergebnisse auf. "Mehr Chancen für junge Leute. Einfacherer Handel mit Agrar- und Lebensmittelprodukten. Und eine engere Zusammenarbeit im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit", stellte die Kommissionspräsidentin in Aussicht./cmy/DP/he



