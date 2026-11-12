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    Die größten Gewinner und Verlierer im US Tech 100 am 12.11.2026

    Top & Flop

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Die größten Gewinner und Verlierer im US Tech 100 am 12.11.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf der Nebius-Aktie von rund 22 Prozent. Als mögliche Auslöser werden Meldungen zum Nvidia-Chef und eine Empfehlung genannt; manche halten den Kursrutsch für überzogen. Zugleich wird über den hohen Finanzierungsbedarf trotz umfangreicher Vorauszahlungen und darüber diskutiert, ob die GPU-Kapazitäten rasch genug Cashflow erzeugen. Einige sehen langfristige Chancen bei KI und Rechenzentren und wollen den Rückgang zum Nachkauf nutzen.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -8,52 %
    Platz 2
    Performance 1M: -31,23 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,52 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -7,20 %
    Platz 3
    Performance 1M: +14,19 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,20 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -6,96 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,23 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,96 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -5,10 %
    Platz 5
    Performance 1M: -40,46 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,10 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -4,96 %
    Platz 6
    Performance 1M: -24,26 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,96 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angekündigte MSCI-Ausnahme von Strategy ab Dezember 2026, der ein Beitrag einen Verbleib im Index und kaum Kursreaktion entgegenstellt. Zudem wird der Rückgang der Short-Positionen unterschiedlich bewertet. Diskussionen über den möglichen Ausbau der Bitcoin-Bestände auf eine Million drehen sich auch um deren hohen Kapitalwert und Verwahrungsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +4,55 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,04 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,55 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,52 %
    Platz 8
    Performance 1M: -43,54 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 9
    Performance 1M: -24,08 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +4,25 %
    Platz 10
    Performance 1M: +1,04 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,25 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 11
    Performance 1M: -26,82 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: -22,55 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,45 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -2,91 %
    Platz 13
    Performance 1M: +4,61 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,91 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 14
    Performance 1M: -10,97 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 15
    Performance 1M: -4,42 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -2,86 %
    Platz 16
    Performance 1M: -27,92 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,86 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -2,84 %
    Platz 17
    Performance 1M: -39,27 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,84 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +2,56 %
    Platz 18
    Performance 1M: +7,55 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,56 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 19
    Performance 1M: -13,64 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 20
    Performance 1M: -33,17 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 21
    Performance 1M: -13,61 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +2,26 %
    Platz 22
    Performance 1M: +3,37 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die als sehr hoch eingeschätzte Tesla-Bewertung im Verhältnis zu Gewinn und Fahrzeugverkäufen. Umstritten ist, ob Robotaxis und FSD künftig nennenswerte Erlöse bringen: Chancen durch Zulassungen und viele registrierte Fahrzeuge stehen Zweifeln an Nachfrage, Marge, Regulierung und Konkurrenz gegenüber. Schwache China-Verkäufe, rückläufige E-Auto-Nachfrage und zunehmender Wettbewerb nähren Erwartungen fallender Kurse; zugleich wird die Aktie als stark von Erwartungen und Psychologie geprägt beschrieben.

    Dexcom
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 23
    Performance 1M: -1,73 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    Xcel Energy
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 24
    Performance 1M: +11,74 %
    Chart Xcel Energy
    ISIN: US98389B1008
    WKN: 855009
    Die Xcel Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Die größten Gewinner und Verlierer im US Tech 100 am 12.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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