Die größten Gewinner und Verlierer im US Tech 100 am 12.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,52 %
Performance 1M: -31,23 %
Tagesperformance: -7,20 %
Performance 1M: +14,19 %
Tagesperformance: -6,96 %
Performance 1M: +6,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,10 %
Performance 1M: -40,46 %
Tagesperformance: -4,96 %
Performance 1M: -24,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,55 %
Performance 1M: -3,04 %
Tagesperformance: -4,52 %
Performance 1M: -43,54 %
Tagesperformance: -4,30 %
Performance 1M: -24,08 %
Tagesperformance: +4,25 %
Performance 1M: +1,04 %
Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: -26,82 %
Tagesperformance: -3,45 %
Performance 1M: -22,55 %
Tagesperformance: -2,91 %
Performance 1M: +4,61 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: -10,97 %
Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: -4,42 %
Tagesperformance: -2,86 %
Performance 1M: -27,92 %
Tagesperformance: -2,84 %
Performance 1M: -39,27 %
Tagesperformance: +2,56 %
Performance 1M: +7,55 %
Tagesperformance: +2,45 %
Performance 1M: -13,64 %
Tagesperformance: -2,39 %
Performance 1M: -33,17 %
Tagesperformance: +2,33 %
Performance 1M: -13,61 %
Tagesperformance: +2,26 %
Performance 1M: +3,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: -1,73 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +11,74 %