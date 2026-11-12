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    Kursausreißer im wO USA All Ind. 500: Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026

    Top & Flop

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Kursausreißer im wO USA All Ind. 500: Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im wO USA All Ind. 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -16,67 %.

    Global Payments
    Tagesperformance: -11,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,18 %
    Chart Global Payments
    ISIN: US37940X1028
    WKN: 603111
    Die Global Payments Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,17 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -11,15 %
    Platz 3
    Performance 1M: -33,54 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,15 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -7,04 %
    Platz 4
    Performance 1M: +14,19 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,04 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -6,78 %
    Platz 5
    Performance 1M: +6,23 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,78 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: -5,50 %
    Platz 6
    Performance 1M: -15,88 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,50 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: -5,15 %
    Platz 7
    Performance 1M: +4,95 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,15 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -5,10 %
    Platz 8
    Performance 1M: -40,46 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,10 %.

    Delta Air Lines (DE)
    Tagesperformance: -4,86 %
    Platz 9
    Performance 1M: +6,63 %
    Chart Delta Air Lines (DE)
    ISIN: US2473617023
    WKN: A0MQV8
    Die Delta Air Lines (DE) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,86 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,86 %
    Platz 10
    Performance 1M: -43,54 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,86 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -4,49 %
    Platz 11
    Performance 1M: -24,08 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,49 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +4,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,19 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,45 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +4,34 %
    Platz 13
    Performance 1M: -3,04 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,34 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -4,33 %
    Platz 14
    Performance 1M: +12,10 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,33 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: -4,24 %
    Platz 15
    Performance 1M: +18,34 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,24 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: -4,22 %
    Platz 16
    Performance 1M: -2,40 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    Williams-Sonoma
    Tagesperformance: -4,21 %
    Platz 17
    Performance 1M: +5,40 %
    Chart Williams-Sonoma
    ISIN: US9699041011
    WKN: 867980
    Die Williams-Sonoma Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,21 %.

    DaVita
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 18
    Performance 1M: +0,23 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 19
    Performance 1M: +1,04 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Carnival
    Tagesperformance: -4,07 %
    Platz 20
    Performance 1M: +12,82 %
    Chart Carnival
    ISIN: BMG2004J1036
    WKN: A42BYX
    Die Carnival Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,07 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -3,78 %
    Platz 21
    Performance 1M: -25,86 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,78 %.

    Deckers Outdoor
    Tagesperformance: -3,75 %
    Platz 22
    Performance 1M: +3,30 %
    Chart Deckers Outdoor
    ISIN: US2435371073
    WKN: 894298
    Die Deckers Outdoor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,75 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,73 %
    Platz 23
    Performance 1M: -22,55 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,73 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: +3,67 %
    Platz 24
    Performance 1M: -12,12 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,67 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 25
    Performance 1M: -1,42 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 26
    Performance 1M: +8,94 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 27
    Performance 1M: +19,60 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Occidental Petroleum
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 28
    Performance 1M: -0,11 %
    Chart Occidental Petroleum
    ISIN: US6745991058
    WKN: 851921
    Die Occidental Petroleum Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +2,85 %
    Platz 29
    Performance 1M: +7,20 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,85 %.

    ExxonMobil Holdings Corporation
    Tagesperformance: +2,85 %
    Platz 30
    Performance 1M: +2,11 %
    Chart ExxonMobil Holdings Corporation
    ISIN: US30233Q1085
    WKN: A426ZY
    Die ExxonMobil Holdings Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,85 %.

    ConocoPhillips
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 31
    Performance 1M: +6,01 %
    Chart ConocoPhillips
    ISIN: US20825C1045
    WKN: 575302
    Die ConocoPhillips Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 32
    Performance 1M: +7,55 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 33
    Performance 1M: -4,42 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 34
    Performance 1M: -13,64 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Kinder Morgan Registered (P)
    Tagesperformance: +2,48 %
    Platz 35
    Performance 1M: +0,24 %
    Chart Kinder Morgan Registered (P)
    ISIN: US49456B1017
    WKN: A1H6GK
    Die Kinder Morgan Registered (P) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,48 %.

    Chevron Corporation
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 36
    Performance 1M: +4,12 %
    Chart Chevron Corporation
    ISIN: US1667641005
    WKN: 852552
    Die Chevron Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    Dow
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 37
    Performance 1M: +18,13 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 38
    Performance 1M: -2,90 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 39
    Performance 1M: -13,61 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Allstate
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 40
    Performance 1M: +17,69 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Kursausreißer im wO USA All Ind. 500: Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im wO USA All Ind. 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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