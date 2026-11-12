Kursausreißer im wO USA All Ind. 500: Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026
Top & Flop
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im wO USA All Ind. 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Global Payments
Tagesperformance: -11,17 %
Tagesperformance: -11,17 %
Platz 2
Performance 1M: +10,18 %
Performance 1M: +10,18 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -11,15 %
Tagesperformance: -11,15 %
Platz 3
Performance 1M: -33,54 %
Performance 1M: -33,54 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -7,04 %
Tagesperformance: -7,04 %
Platz 4
Performance 1M: +14,19 %
Performance 1M: +14,19 %
Moderna
Tagesperformance: -6,78 %
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 5
Performance 1M: +6,23 %
Performance 1M: +6,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Modernas starke Kursrally und die Frage, ob die Bewertung angesichts aktueller Umsätze und einer Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar überzogen ist. Dem stehen ein überraschender Quartalsgewinn, eine angehobene Umsatzprognose sowie Wachstumshoffnungen durch Grippe- und Krebsimpfstoffe gegenüber. Skeptiker verweisen auf spätere Markteinführungen und schwaches Handelsvolumen; manche erwägen Shorts oder Puts, andere halten weitere Kursanstiege für möglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -5,50 %
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 6
Performance 1M: -15,88 %
Performance 1M: -15,88 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -5,15 %
Tagesperformance: -5,15 %
Platz 7
Performance 1M: +4,95 %
Performance 1M: +4,95 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 8
Performance 1M: -40,46 %
Performance 1M: -40,46 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 9
Performance 1M: +6,63 %
Performance 1M: +6,63 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 10
Performance 1M: -43,54 %
Performance 1M: -43,54 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 11
Performance 1M: -24,08 %
Performance 1M: -24,08 %
Arista Networks
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 12
Performance 1M: -4,19 %
Performance 1M: -4,19 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,34 %
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 13
Performance 1M: -3,04 %
Performance 1M: -3,04 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -4,33 %
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 14
Performance 1M: +12,10 %
Performance 1M: +12,10 %
The Mosaic
Tagesperformance: -4,24 %
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 15
Performance 1M: +18,34 %
Performance 1M: +18,34 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 16
Performance 1M: -2,40 %
Performance 1M: -2,40 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: -4,21 %
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 17
Performance 1M: +5,40 %
Performance 1M: +5,40 %
DaVita
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 18
Performance 1M: +0,23 %
Performance 1M: +0,23 %
Broadcom
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 19
Performance 1M: +1,04 %
Performance 1M: +1,04 %
Carnival
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 20
Performance 1M: +12,82 %
Performance 1M: +12,82 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 21
Performance 1M: -25,86 %
Performance 1M: -25,86 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 22
Performance 1M: +3,30 %
Performance 1M: +3,30 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 23
Performance 1M: -22,55 %
Performance 1M: -22,55 %
Valero Energy
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 24
Performance 1M: -12,12 %
Performance 1M: -12,12 %
Devon Energy
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 25
Performance 1M: -1,42 %
Performance 1M: -1,42 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 26
Performance 1M: +8,94 %
Performance 1M: +8,94 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 27
Performance 1M: +19,60 %
Performance 1M: +19,60 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 28
Performance 1M: -0,11 %
Performance 1M: -0,11 %
APA Corporation
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 29
Performance 1M: +7,20 %
Performance 1M: +7,20 %
ExxonMobil Holdings Corporation
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 30
Performance 1M: +2,11 %
Performance 1M: +2,11 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 31
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 32
Performance 1M: +7,55 %
Performance 1M: +7,55 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 33
Performance 1M: -4,42 %
Performance 1M: -4,42 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 34
Performance 1M: -13,64 %
Performance 1M: -13,64 %
Kinder Morgan Registered (P)
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 35
Performance 1M: +0,24 %
Performance 1M: +0,24 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 36
Performance 1M: +4,12 %
Performance 1M: +4,12 %
Dow
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 37
Performance 1M: +18,13 %
Performance 1M: +18,13 %
Phillips 66
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 38
Performance 1M: -2,90 %
Performance 1M: -2,90 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 39
Performance 1M: -13,61 %
Performance 1M: -13,61 %
Allstate
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 40
Performance 1M: +17,69 %
Performance 1M: +17,69 %
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