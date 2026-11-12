RBC belässt Enel auf 'Underperform' - Ziel 8,80 Euro
ANALYSE-FLASH
- RBC belässt Enel nach Zahlen auf Underperform
- Geschäftszahlen fielen etwas besser aus als erwartet
- RBC sieht schwache Profitabilität im Heimatmarkt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Geschäftszahlen des italienischen Energiekonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Diese seien etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Allerdings sei die Profitabilität in der Wertschöpfungskette auf dem Heimatmarkt schwach./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 14:22 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 9,85 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,77 %/-8,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 8,80 Euro