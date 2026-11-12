Arista Networks steigt nach deutlichem Minus im Tagesverlauf

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Arista Networks einen Gewinn von +8,39 % verbuchen.

Nach einem zwischenzeitlichen Verlust von 3,35 % kehrt Arista Networks im Tagesverlauf in die Gewinnzone zurück. Ein konkreter Auslöser für den Kurswechsel ist nicht erkennbar. Mit dem Anstieg setzt sich die Aktie vom wO USA All Ind. 500 ab, der um 0,37 % nachgibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche ist die Arista Networks Aktie damit um +20,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,19 %. Im Jahr 2026 gab es für Arista Networks bisher ein Plus von +62,66 %.

Während Arista Networks heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,37 %.

Die Aktie von Arista Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,67 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,15 %, über 10 Jahre bei 42,76 %.

Top- und Flop-Aktien am 12.11.2026 im wO USA All Ind. 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Arista Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,30 % 1 Monat -4,19 % 3 Monate +8,39 % 1 Jahr +59,46 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Stand: 12.11.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 234,49 Mrd.EUR € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Arista Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Arista Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.